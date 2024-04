New York Cheesecake: Einfaches Rezept für den amerikanischen Käsekuchen

Ein Klassiker aus Amerika: Der New York Cheesecake, bestehend aus einer cremigen Frischkäsefüllung auf feinem Keksboden. Mit diesem Rezept gelingt er ganz einfach.

Eine Beilage aus frischem Obst oder einer leckeren Dessertsoße wie Rote Grütze oder Erdbeersoße runden den New York Cheesecake fruchtig ab.

Beide Kuchen lassen sich jedoch prima am Vortag zubereiten, da sie vor dem Verzehr für mehrere Stunden durchziehen sollten.

Nicht zuletzt wird der klassische Käsekuchen ganz normal im Backofen gebacken, während der Cheesecake langsam in einem Wasserbad stocken muss.

Während die Füllung des amerikanischen Kuchens Frischkäse, also wirklich "Cheese", enthält, wird sie beim deutschen Kuchen aus Quark gemacht.

Der New York Cheesecake und der deutsche Käsekuchen sind eigentlich das Gleiche, nur eben in die jeweilige Sprache übersetzt. Stimmt's? Nicht ganz!

1. Schritt: Gib die Kekse in einen Gefrierbeutel und zerdrücke sie mit den Fingern. Anschließend kann man noch mit einem Nudelholz darüber gehen oder sie mit einem Stößel in einem Mörser bzw. einer Schüssel möglichst klein mahlen.

2. Schritt: Zwei große Streifen Alufolie (die Länge sollte dabei größer sein als der Durchmesser der Backform) werden über Kreuz gelegt. Die Springform mittig darauf stellen und die Alufolie nach oben ringsum am Rand festdrücken, sodass die Form wirklich dicht ist. Das ist deshalb wichtig, damit später beim Wasserbad keine Flüssigkeit nach innen gelangt.

3. Schritt: Die Butter in einem Topf schmelzen lassen und zusammen mit dem Salz und einem Teelöffel Vanillearoma in die Schüssel zu den zerbröselten Keksen geben. Alles gut durchmischen und in die eingefettete, abgedichtete Springform schütten, gleichmäßig verteilen und gut festdrücken. Dazu kann man sich beispielsweise einen Löffel zu Hilfe nehmen. Etwa 15 bis 30 Minuten kühl stellen.

4. Schritt: Nun werden der Frischkäse, die Sahne, die Eier und der Zucker in eine große Schüssel gegeben und glattgerührt. Die Zitrone darüber auspressen und bei Bedarf etwas Schale abreiben. Stärke und Vanillearoma hinzufügen und alles nochmals gut durchrühren.

5. Schritt: Die cremige Masse in die Springform füllen, auf dem Keksboden gleichmäßig verteilen und mit einem Kuchenspachtel glattstreichen.

6. Schritt: Stelle die befüllte Kuchenform in ein hohes Backblech und gieße etwa einen halben Liter heißes Wasser auf das Blech. Die Form sollte circa drei Zentimeter tief im Wasser stehen. Jetzt wird der Cheesecake bei 140 bis 150 Grad Ober-/Unterhitze (120 bis 130 Grad Umluft) für etwa 80 bis 90 Minuten im Wasserbad gebacken.

Den New York Cheesecake vor dem Servieren langsam (mindestens sechs Stunden) abkühlen lassen.