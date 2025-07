Saftiger Johannisbeerkuchen: Mit diesem Rezept gelingt Dir die fruchtige Verführung

Schritt 1

Stelle aus dem Mehl, 75 Gramm Zucker, dem Vanillezucker, einer Prise Salz und der weichen Butter einen Mürbeteig her. Wickle den Teig in Frischhaltefolie ein und stelle ihn für ca. 30 Minuten in den Kühlschrank. In dieser Zeit kannst Du den Vanillepudding zubereiten: