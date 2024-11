Zimtschneckenkuchen Rezept: Ruckzuck gebacken, noch schneller vernascht!

Schritt 1

Milch in einem Topf erwärmen, dann Butter hinzugeben, bis sie flüssig ist. In der Zwischenzeit kann man das Mehl und die Trockenhefe für den Teig bereits in eine Schüssel geben und miteinander vermengen. Danach die flüssige Milch und Butter hinzugeben und mit einem Handmixer und den dazugehörigen Knethaken zu einer glatten Teigmasse verarbeiten. Teig schließlich zudecken und aufgehen lassen.