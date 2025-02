Bouletten-Rezept: DDR Klassiker für Liebhaber der herzhaften Küche

Schritt 1

Die Zwiebel schälen und in feine Stücke schneiden. Brötchen oder Weißbrot in einer Schüssel mit Wasser einweichen. In der Zwischenzeit wird das Hackfleisch in eine Schüssel gegeben und mit der Zwiebel, dem Ei, Senf sowie Salz und Pfeffer vermengt.

Würze dabei so, dass es Dir am besten schmeckt.