Typischer DDR-Kuchen vom Blech: Original-Rezept für LPG-Kuchen

Salzarm Vegetarisch

Für den Biskuitboden:

Für die Buttercreme:

Für die Glasur:

Außerdem:

Schritt 1 Zuerst den Pudding zubereiten. Etwa drei Esslöffel Milch in eine kleine Schüssel geben und das Puddingpulver darin auflösen. Die restliche Milch und die 40 Gramm Zucker in einen Topf füllen. Das Ganze unter Rühren erhitzen, bis sich der Zucker gelöst hat. Das gelöste Puddingpulver hinzugeben und unter ständigem Rühren aufkochen lassen. Den Topf vom Herd nehmen und den Pudding zum Abkühlen in eine Schüssel füllen. Frischhaltefolie direkt auf den Pudding legen, damit sich keine Haut bildet.

Schritt 2 Den Ofen auf 180 Grad (Ober-/Unterhitze) vorheizen. Das Blech mit Backpapier auslegen. Die Eier für den Biskuit zusammen mit Zucker und Vanillin-Zucker in eine Schüssel geben. Das Ganze für etwa zehn Minuten schaumig schlagen. Mehl, Backpulver und Salz in einer anderen Schüssel vermischen. Das Gemisch in die Eiermasse sieben und unterheben. Den Teig gleichmäßig auf dem Backblech verteilen und für etwa 15 bis 20 Minuten auf mittlerer Schiene durchbacken (Stäbchenprobe). Auskühlen lassen.

Schritt 3 Nun kann man die Buttercreme zubereiten. Dazu die weiche Butter in eine Schüssel geben und für zehn Minuten aufschlagen, bis sie komplett weiß ist. Dann den abgekühlten Pudding portionsweise in die Buttermasse rühren. Die Buttercreme gleichmäßig auf dem ausgekühlten Biskuit verteilen. Die Kekse mit Weinbrand beträufeln oder in Weinbrand tränken und gleichmäßig auf den Kuchen legen, sodass die Oberfläche vollständig bedeckt ist.