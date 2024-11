Tote Oma - Schnelles Rezept für das deftige Gericht aus der DDR

Schritt 1

Zuerst die Zwiebeln schälen und in feine Würfel schneiden. Ebenso den Speck bzw. Bacon klein würfeln. Etwas Bratbutter oder Pflanzenöl in einer Pfanne oder einem Topf zerlassen, die Zwiebel und wahlweise den Speck dazugeben und alles für wenige Minuten auf kleiner Flamme glasig dünsten.



Hinweis: Da die Blutwurst an sich meist schon sehr fetthaltig ist, kann der Speck oder Bacon auch weggelassen werden.