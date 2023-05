"The Taste"-Kandidatin verrät ihr Löffel-Geheimnis

Kleine Portionen, großer Geschmack. Was Verena Leister (30) gerade bei der TV-Show "The Taste" auf den Löffel bringt, begeistert Sterneköche, während ein Millionen-Publikum mitfiebert.

Von Sebastian Günther

Dresden - Kleine Portionen, großer Geschmack. Was Verena Leister (30) gerade bei der TV-Show "The Taste" auf den Löffel bringt, begeistert Sterneköche, während ein Millionen-Publikum mitfiebert. Nun ist die attraktive Dresdnerin sogar in die Top 10 der besten Köchinnen und Köche eingezogen. TAG24 hat mit Verena über die TV-Show und ihre Kochkünste gesprochen.

Das schmeckt! Alexander Herrmann (51) ist von Verenas Kochkunst angetan. © SAT.1/Jens Hartmann Es ist nur ein einziger Löffel, auf den ein ganzes Gericht Platz finden muss. Und ob der schmeckt, entscheidet Deutschlands Koch-Elite. Sterneköche wie Alexander Herrmann (51) oder Tim Raue (49) legen fest, wer Runde für Runde weiterkommt. Die TV-Sendung "The Taste" (Sat.1, 20.15 Uhr) hat ein Millionenpublikum, befindet sich bereits in der 11. Staffel. Und in dieser dürfen erstmals Teilnehmer aus den vergangenen zehn Jahren wieder mitmachen. Eine "Allstars"-Ausgabe sozusagen. Eine von den "Allstars" ist Kandidatin Verena Leister aus Dresden. Die 30-Jährige hatte bereits 2016 mitgemacht, nach ihrer Teilnahme in der TV-Show hing sie ihren Job als Hotelfachfrau an den Nagel und wurde erfolgreiche Eventköchin. "Schon im Hotel damals war ich viel in der Küche, weil die Kollegen wussten, dass ich gut kochen kann. Und aus der Leidenschaft habe ich dann meinen Beruf gemacht", so Verena zu TAG24. In der TV-Show "The Taste" ist sie im Team von Alexander Herrmann (51, zwei Michelin-Sterne). "Tatsächlich wollte ich unbedingt in sein Team. Denn sein Kochstil ähnelt sich am ehesten mit meinem. Außerdem bin ich auch schon manchmal bei ihm im Hotel gewesen, um dort zu essen. Bei ihm erhoffte ich mir am meisten zu lernen", so Verena.

Ein kleiner Trick mit der Butter

Wenn "den Löffel abgeben" für ein kulinarisches Abenteuer steht. © SAT.1/Jens Hartmann Und auch ihr Mentor ist angetan von seiner Wahl. Denn bis jetzt hat sich Verena gut behauptet, kocht sehr ruhig, souverän und bringt ihr Können perfekt auf den Löffel. In einem Entscheidungs-Kochen hat ihre köstliche Sauce Hollandaise das Weiterkommen gesichert und ein Rumpsteak eines anderen Kandidaten sprichwörtlich abgekocht. Herausfordernd ist für Verena vor allem das Anrichten auf einem Löffel. "Nicht nur die Optik muss stimmen, auch die Proportionen sind wichtig. Damit es mit einem Happen auch wirklich schmeckt, verwende ich gern reichhaltige Geschmacksträger wie Nussbutter oder eine selbstgemachte Mayonnaise. Die verleihen auch einem kleinen Happen die nötige Intensität. Auf einem ganzen Teller würde das nie funktionieren, weil es nach mehreren Häppchen viel zu sättigend wäre und schwer im Magen liegen würde." Ein Trick, der bisher gut geklappt hat. Denn in Folge vier am Mittwochabend ging es um den Einzug in die Top 10, was Verena mit einer kreativen Dessert-Variation spielend gelungen ist. "Die Sendungen verfolge ich immer mit meinem Freund auf der Couch. Und dann steht meist mein Handy nicht still. Bis in die Nacht kommen Nachrichten von Bekannten, die mich sehen und mitfiebern", so Verena. Sie selbst weiß natürlich längst, wie es endet. Die Dreharbeiten zu der Show waren bereits Anfang des Jahres. In etwas mehr als zwei Wochen wurde alles abgedreht. Nun kann sie also ganz entspannt zuschauen? "Nicht ganz. Wenn ich mich selbst im TV sehe, bin ich schon recht kritisch mit mir. Aber ich gewöhne mich langsam daran." Was wohl daran liegt, dass Verena Leister auch in anderen Formaten mitwirkt. Für Kabel Eins testet sie Hype-Gerichte, und auch für Kaufland kocht Verena regelmäßig, zu sehen in einem YouTube-Kanal.

Verena hat ein großes Team

Bei den Filmnächten gibt es auch diesen Sommer Essen von Verena Leister. © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa Wie weit Verena bei "The Taste" kommt, steht für die Zuschauer noch in den (Michelin?)-Sternen. Aber schon bald wird sie jeden Tag bei den Filmnächten am Dresdner Elbufer kochen. Denn dort ist sie für alles Essbare verantwortlich. Hat dazu ein Team von etwa 80 Leuten im Einsatz. Die Klassiker dort? "Ganz schlicht: die Pommes!", so Verena. Und zum Glück der Hungrigen werden die dort nicht nur auf einem kleinen Löffel serviert ...

Gutes Team: Verena und ihr Mentor Alexander Herrmann (zwei Michelin-Sterne). © SAT.1/Jens Hartmann