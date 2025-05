Die "NDR Talk Show": Diese Stars plaudern aus dem Nähkästchen

Hamburg - Spannende Einblicke in Musik , Medien, Landwirtschaft, Migration und Klimaforschung verspricht die NDR-Talkshow. Bettina Tietjen (65) und Steven Gätjen (52) begrüßen am Freitag, den 9. Mai 2025, um 22 Uhr eine bunte Gästeschar.

Bettina Tietjen und Steven Gätjen moderieren jeden 2. Freitag gemeinsam die "NDR Talk Show". © Thomas Kierok/NDR

An drei Freitagen im Monat plaudern die Gäste nicht nur über ihr neuestes Projekt, sondern geben oft auch persönliche Einblicke in ihr Privatleben.

Bettina Tietjen und Steven Gätjen erwarten eine abwechslungsreiche Runde.

Besonders gespannt dürfen die Zuschauer auf Jan Delay (48) sein. Der Hamburger Musiker, bekannt für seinen unverwechselbaren Sound und seine markante Stimme, bringt nicht nur musikalisches Flair mit, sondern sorgt garantiert auch für den einen oder anderen unterhaltsamen Moment.

Vielleicht gewährt er am Freitag sogar erste Einblicke in die neue, dreiteilige ARD-Dokuserie "Forever Jan: 25 Jahre Jan Delay", die ab dem 21. Mai 2025 in der ARD-Mediathek zu sehen sein wird.

Neben Jan Delay sind auch diese bekannten Gesichter am Freitag dabei: Timo Bohnhoff (35), Ulrike von der Groeben (68), Tahsim Durgun (29), Sven Plöger (58), Luca Pferdmenges (23) und Christine Zierl (62).