Unter diesen Bedingungen kann man Lebensmittel draußen lagern

Kann man Lebensmittel im Winter draußen lagern? So nutzt Du den Balkon als Kühlschrank. © Fotomontage: 123RF/alenkasm, 123RF/jovanmandic

Über die Weihnachtsfeiertage oder bei Partys muss man schnell mal eine ungewohnt große Menge an Gästen versorgen. In der Regel bleiben dennoch einige Reste über. Was macht man mit all den Lebensmitteln, die nicht mehr in den Kühlschrank passen?

Was man vielleicht von Partys kennt, bei denen die Getränke auf dem Balkon, der Terrasse, im Garten, oder sogar auf dem Fensterbrett gelagert werden, kann man auch für Lebensmittel anwenden.

Glücklicherweise kann man dank der Temperaturen im Winter nämlich so einige Lebensmittel draußen lagern. Generell kann man, statt im Kühlschrank Tetris zu spielen, abhängig vom jeweiligen Produkt bei Temperaturen zwischen einem und zehn Grad den Balkon oder die Terrasse als begehbaren Kühlschrank verwenden.

Was jedoch beachtet werden muss, wenn man Lebensmittel draußen lagern möchte, erfährst Du nun.

