Mit diesen Tricks gehören nicht öffenbare Gläser der Vergangenheit an

Wer kennt es nicht - man will an die Konserven im Glas, aber der Deckel bewegt sich keinen Millimeter? An einem plötzlichen Schwächeanfall liegt es nicht, denn in der Regel handelt es sich um besonders starken Unterdruck durch das Vakuum im Glas.

Dieser sorgt für einen luftdichten Verschluss und Haltbarkeit, und ist an der leichten Erhebung in der Mitte des Deckels sowie durch ein Plopp-Geräusch beim Öffnen erkennbar.

Häufig kann man eine weitere Person im Haushalt fragen und sie sich wie ein Held fühlen lassen. Aber auch, wer alleine ist, kann mit einigen Tricks jedes Glas öffnen.

Während manchmal vielleicht nicht gleich der erste Trick klappt, lässt sich mit den folgenden Hacks sicher auch Dein Einmachglas öffnen.

