Versalzene Suppe retten: So schmeckt sie wieder gut!

Salz ist in der Küche von wesentlicher Bedeutung. Ohne Salz schmeckt das Essen nur halb so gut, denn Salz wirkt wie ein natürlicher Geschmacksverstärker.

Schäle eine Kartoffel und gebe sie roh mit in die Suppe hinein. Koche die versalzene Suppe nun noch einmal auf und lasse sie für ein paar Minuten köcheln. Die Kartoffel wird das enthaltene Salz in der Suppe in sich aufziehen. Anschließend kannst Du die Kartoffel wieder herausnehmen und die Suppe servieren.

Nimm einen Reis im Kochbeutel oder fülle ein Tee-Ei mit Reis und lasse den Reis in der Suppe kochen. Der Reis saugt ähnlich wie die Kartoffel das Salz in sich auf. Nach etwa 15 Minuten kannst Du den Reis wieder herausnehmen.

Salz ist ein lebenswichtiges Mineral. Ein erwachsener Mensch hat einen täglichen Bedarf von vier bis sechs Gramm Salz, was etwa einen Teelöffel Salz ausmacht. Dieser Bedarf sollte jedoch nicht überschritten werden. Denn ein täglich zu hoher Salzkonsum wirkt sich negativ auf den Blutdruck aus und führt zu Herz-Kreislauf-Krankheiten wie z. B. Schlaganfall.

Nach Angaben des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft konsumieren Frauen in Deutschland täglich durchschnittlich 8,4 Gramm und Männer zehn Gramm, also weit mehr als die empfohlene Menge. Salz ist bereits in vielen industriellen Lebensmitteln enthalten. Deshalb solltest Du darauf achten, dass am Tisch nicht noch mehr hinzukommt und Salz sehr gering dosieren.