Kaffee schmeckt bitter? Mit diesen Tipps kann man den Kaffeegeschmack verbessern

Mit einigen simplen Tipps wird aus dem gewöhnlichen Kaffee am Morgen ein richtiges Highlight. TAG24 erklärt, wie man den Kaffeegeschmack verbessern kann und woran es liegen kann, wenn der Kaffee bitter schmeckt.

2. Der Mahlgrad ist ebenso individuell wie die Röstung. In Röstereien mit direktem Verkauf kann man optimal beraten werden. Alternativ steht auf jeder Verpackung des Kaffees, wofür er geeignet ist.

Es gibt einige kleine Fehler bei der Auswahl und der Zubereitung von Kaffee, die sich geschmacklich bemerkbar machen. Von der Röstung des Kaffees, über den Mahlgrad bis hin zur Wasserhärte - hier erfährst Du, worauf es in den Prozessen ankommt, damit der Kaffee aus der eigenen Küche perfekt wird.

Das ist bedeutend, denn industriell gerösteter Kaffee wird gegenteilig verarbeitet. Die Kaffeebohnen werden in großen Massen und in der Hälfte der Zeit bei hohen Temperaturen geröstet. Aromen gehen dabei verloren und unangenehme Geschmäcker können sich bilden - ein Hauptgrund für bitteren Kaffee.

Es kann aus unterschiedlich starken Kaffeebohnen gewählt werden, die durch die Röstprozesse spannende Noten entwickeln. Jeder Röstgrad dient dabei einem anderen Zweck. So ist eine leicht geröstete Bohne für Kaffeegetränke mit höherem Wassergehalt gedacht, wie Filterkaffee beispielsweise. Die gleiche Bohne mit stärkerer Röstung ist intensiver und eignet sich für einen klassischen Espresso.

Arabica: Sie wird in Mittel- und Südamerika angebaut und ist die wohl bekannteste Kaffeesorte. Nicht zu Unrecht, denn sie ist eine edle und empfindliche Sorte. Sie hat ein überaus vielfältiges Geschmacksbild. Bis sie in der heimischen Kaffeemaschine landet, fabriziert sie eine Menge Arbeit.

Robusta: Bei dieser Sorte ist der Name Programm, denn die Robusta ist kernig und unempfindlich. Sie wird in tieferen Gebieten der Erde angebaut und steckt Temperaturschwankungen problemlos weg. Geschmacklich ist sie weniger vielfältig und besitzt einen höheren Säureanteil. Mit einem weitaus höheren Koffeingehalt als die Arabica ist die Robusta allerdings effizient als Wachmacher.

Liberica: Sie ist eine spezielle Sorte aus Liberia in Afrika. Meist kommt die Bohne in Kaffeemischungen vor, denn mit weniger Zucker- und Wasseranteil hat sie pur einen ungewöhnlichen Geschmack. Mischungen verleiht sie allerdings das gewisse Etwas und ist gerade deshalb so beliebt.