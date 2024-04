Ananas schneiden: So erhältst Du mundgerechte Happen

Ananas schneiden will gelernt sein. TAG24 zeigt Dir Tipps und Tricks, wie man eine Ananas am besten schneidet.

Welche Tipps und Tricks beim Ananas schneiden hilfreich sind, um schöne mundgerechte Stücke zu erhalten, erfährst Du in diesem Beitrag.

Es gibt verschiedene Wege, wie man das Innere einer Ananas am besten von der Schale trennt, ohne die Frucht allzu sehr leiden zu lassen.

Wenn eine Ananas die richtige Reife hat, dann lassen sich ihre inneren Blätter ganz einfach entnehmen. Ziehe dazu einfach an den Blättern und prüfe, ob sie sich leicht herausziehen lassen. Stecken sie hingegen stark fest, solltest Du der Ananas noch etwas Zeit zum Reifen geben.

Um festzustellen, ob eine Ananas reif ist, sollte man an ihrem unteren Ende riechen. Riecht die Ananas süßlich, dann ist sie reif.

Bevor Du Dich daran machst, eine Ananas in Stücke zu schneiden, solltest Du prüfen, ob die Ananas auch reif ist. Dazu kannst Du zwei Proben durchführen:

Kiwi, Banane & Co. mit Schale essen? Darauf sollte man achten!

Um eine Ananas zu schneiden, benötigst Du zunächst drei Küchenutensilien:

Schneidebrett

Küchenmesser

Schälchen

Und dann kann es auch schon losgehen!

1. Schritt: Schneide das obere und das untere Ende der Ananas ab und stelle sie senkrecht auf das Küchenbrett.

2. Schritt: Schneide nun senkrecht von oben nach unten in einem kleinen Bogen rundherum die Schale ab. Wenn kleine braune Punkte übrig bleiben, sollten diese im Nachgang ebenfalls herausgeschnitten werden.

3. Schritt: Schneide dann eine weitere Scheibe vom unteren Ende ab, da der Strunk in der Mitte relativ hart ist. Anschließend wird die Ananas senkrecht geviertelt.

4. Schritt: Nun wird der Strunk senkrecht von jedem Viertel abgeschnitten.

5. Schritt: Schneide abschließend die Viertel waagrecht in Scheiben. Die Scheiben können nun wahlweise als Snack in ein Schälchen gelegt werden oder man schneidet sie in kleine Würfel.