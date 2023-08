Kräuter trocknen: Die besten Ergebnisse mit diesen Tipps

Du möchtest zu Hause Kräuter trocknen und weißt nicht wie? Dieser TAG24 Ratgeber hat die besten Tipps und Tricks für Dich parat!

Von Jenny Hochmuth

Wenn der Kräutergarten fürstlich gedeiht, weiß man am Ende der Sommersaison gar nicht, was man alles mit dem aromatischen Grün anfangen soll. Indem man Kräuter trocknen lässt, kann man allerdings einen Großteil des Aromas konservieren.

Damit man lang etwas von den Gartenkräutern hat, kann man sie trocknen. © 123RF / volff Gute Kräuter sind ein absolutes Muss, wenn es darum geht, leckere Gerichte zuzubereiten. Vor allem frisch aus dem eigenen Garten oder vom Balkon verleihen sie jeder Mahlzeit geschmacklich das gewisse Etwas. Gerade, wenn man ein richtiger Profi im Kräuter vorziehen ist, kann es durchaus passieren, dass die Ernte groß ausfällt. Oft kann man jene im frischen Zustand gar nicht aufbrauchen. Einige Kräuter benötigt man ohnehin erst zur kalten Jahreszeit, wenn ihre gesundheitsunterstützenden Fähigkeiten beansprucht werden sollen. Die Lösung liegt dann darin, die frischen Kräuter zu konservieren, damit sie ihr Aroma weitestgehend beibehalten. Dabei ist die gängigste Methode das Trocknen der Kräuter. Mit den meisten Kräutern funktioniert diese Möglichkeit sehr gut, um diese mit vielen ihrer ätherischen Öle und Nährstoffe zu erhalten. Küchenwissen Luftigen Pizzateig selber machen: Mit diesen Tipps gelingt Euch ein lockerer Pizzaboden Was Du dazu brauchst, welche Kräuter sich am besten zum Trocknen eignen und wie es funktioniert, erfährst Du in diesem TAG24-Ratgeber. Weitere praktische Tipps und Hacks findest Du unter der Rubrik "Küchenwissen".

Das Wichtigste für Schnellleser im Überblick: Es gibt verschiedene Methoden, Kräuter zu konservieren: Man kann sie einfrieren, einlegen oder auch trocknen, wobei letzteres die meisten Inhaltsstoffe sowie ätherische Öle beibehält.

Kräuter trocknen kann man sowohl an der Luft, in der Mikrowelle als auch im Backofen. Die einfachste und schonendste Methode ist das Trocknen an der Luft.

Dafür muss man kleine Bündel locker schnüren und für ca. 72 Stunden kopfüber aufhängen.

Der Standort sollte dabei sonnengeschützt in einem luftigen Raum gewählt werden.

Danach können die getrockneten Kräuter in saubere, luftdicht verschließbare Gläser gefüllt werden.

Kräuter trocknen: Vorbereitung und Ernte

Um Kräuter richtig zu trocknen, braucht es nicht viel und dennoch etwas Vorwissen, wie den richtigen Zeitpunkt, Ort und die korrekte Dauer. Am wichtigsten sollte es bei der Konservierung von Kräutern immer sein, das unverkennbare Aroma beizubehalten. Dazu sollten die folgenden Dinge beachtet werden:

Zeitpunkt der Ernte

Man sollte nur so viel von den eigenen Kräutern abschneiden, wie man auch benötigt, damit der Rest sich im Topf schnell wieder erholen kann. © 123RF / mountainphoto Den Zeitpunkt der Ernte sollte man hinsichtlich zweier Aspekte betrachten: die Jahreszeit und die Tageszeit.

Blickt man auf die Jahreszeit, so sollte man Kräuter ernten, wenn sie kurz vor ihrer Blüte stehen, denn dann sind sie am aromatischsten.

Je nach Sorte fällt dieser Zeitpunkt also auf Juni bis August. Bei der Tageszeit hingegen ist darauf zu achten, dass die Kräuter keine Feuchtigkeit an sich tragen. So solltest Du beispielsweise auf eine Ernte am frühen Morgen verzichten, wenn der Morgentau noch auf den Pflanzen liegt. Selbiges gilt für eine Ernte im oder kurz nach dem Regen: Jegliche Feuchtigkeit verringert das Aroma der Kräuter.

Deshalb empfiehlt sich eine Ernte an einem sonnigen Vormittag, sobald der Morgentau verflogen ist.

Die Kräuter ernten

Nutze für die Ernte der Kräuter eine möglichst scharfe Schere beziehungsweise ein scharfes Messer. Die Benutzung stumpfer Schneidewerkzeuge kann zu einem Verlust ätherischer Öle und damit des tollen Aromas führen.

Damit sich die Pflanzen so schnell wie möglich regenerieren können, solltest Du auch nur die Menge abschneiden, die Du wirklich benötigst. Danach kannst Du die Kräuter vorsichtig abklopfen, damit sich kleine Insekten, Dreck und Staub lösen.

Tipp: Du solltest darauf verzichten, die Kräuter zu waschen, da dabei ein großer Teil des Aromas verschwinden kann. Bestehst Du darauf, die Kräuter zu waschen, ist es wichtig, die Blätter danach vorsichtig und dennoch gründlich mit einem Küchentuch abzutrocknen.

Kräuter trocknen: Anleitung

Möchte man Kräuter trocknen, so hat man mehrere Möglichkeiten. Die gängigste und schonendste für die meisten Kräuter ist die Trocknung an der Luft. Einige Kräuter kann man auch in der Mikrowelle oder im Backofen trocken, allerdings immer zulasten des Aromas und der Inhaltsstoffe. Eine weitere Option ist das Einfrieren im Gefrierschrank.

Wie kann man Kräuter trocknen?

Mehr als ein Garn braucht man zum Aufhängen der Kräuter nicht. © 123RF / Shaiith Mit diesem Material kannst Du die Kräuter Deiner Wahl schonend an der Luft trocknen: Schere oder Messer

Gummi oder Garn

Saubere Behältnisse, die luftdicht verschlossen werden können Und so trocknest Du die Kräuter: 1. Schritt: Zuerst solltest Du die Kräuter in kleinen Sträußen (à maximal 5 Stiele) locker bündeln. Gummi oder Garn eignen sich hierfür hervorragend zum Befestigen der kleinen Sträuße. Möchtest Du Kräuter mit großen Blättern trocknen, solltest Du die jeweiligen Stiele einzeln aufhängen. 2. Schritt: Wichtig ist die Wahl des Standortes zum Trocknen. Ein trockener, gut durchlüfteter Raum, wie die eigene Wohnung, der Dachboden oder auch ein Schuppen eignen sich hierfür perfekt, solange die Temperatur zwischen 20 und 30 Grad Celsius liegt. Es sollte außerdem so wenig wie möglich Sonnenlicht an die Kräuter gelangen. Falls Du Kräuter, wie Kümmel trocknest, empfiehlt es sich, unter das Bündel ein Laken auszubreiten oder eine Tüte aufzuhängen, damit die Samen aufgefangen werden können, die während des Trocknens aus der Pflanze fallen. 3. Schritt: Nimm nun die kleinen Bündel und hänge diese kopfüber auf. Innerhalb von 72 Stunden sollten nun alle Kräuter getrocknet sein. Dickblättrige Kräuter können durchaus auch länger brauchen. 4. Schritt: Nachdem alle Kräuter ausreichend getrocknet wurden, sollten sich die Blätter jeweils ganz leicht von den Stielen schieben lassen. Fülle die getrockneten Kräuter also nun in einen sauberen, trockenen und luftdicht verschließbaren Behälter.

Gut zu wissen: Je länger Kräuter Zeit zum Trocknen benötigen, umso höher ist das Risiko, dass sie zu schimmeln beginnen oder geschmacksarm werden. Umso wichtiger sind die richtigen äußeren Umstände beim Trocknen.

Diese Kräuter sind zum Trocknen geeignet

Grundsätzlich eignen sich Kräuter mit festen Blättern am besten, um sie zu trocknen. Vor allem die meisten mediterranen Kräuter sind dafür gut zu gebrauchen. Für Kräuter mit sehr weichen oder dicken Blättern, die viel Feuchtigkeit speichern, ist das Trocknen an der Luft nicht so optimal geeignet. Dieser Überblick zeigt Dir, welche Kräuter Du zum Trocknen nutzen kannst:

Diese Kräuter kannst Du problemlos trocknen. © TAG24 / Cb

Tipp: Je weniger Du die Kräuter zerkleinerst, umso weniger verlieren sie an Aroma - auch im getrockneten Zustand.

Kräuter konservieren leicht gemacht