Mangold zubereiten: Das solltest Du beachten

Für die Zubereitung werden die Mangoldblätter von den Stielen getrennt. © 123RF/ccat82

1. Schritt: Zuerst wird Mangold mit kaltem Wasser gründlich abgespült und anschließend etwas trocken getupft.



2. Schritt: Nun wird das Ende des Stiels großzügig abgeschnitten, da dieses meist besonders trocken und holzig ist. Jetzt werden die Blätter vom Stiel getrennt, indem man diesen keilförmig herausschneidet.

3. Schritt: Am besten schneidet man die Stiele in kleine Rauten oder dünne Streifen. Je kleiner die Stückchen sind, desto schneller sind sie durch. Anschließend werden die Blätter in feine Streifen geschnitten. Diese verhalten sich bei Zubereitung wie Spinat, sie verlieren also sehr viel Wasser und damit an Volumen.

Im Anschluss kann man Mangold nach Belieben zubereiten.