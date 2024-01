Darf man Spinat wieder aufwärmen?

Ein Superfood - aber darf man Spinat aufwärmen? © 123RF/karandaev

Hast Du von Deinen Großeltern oder Eltern gelernt, Spinat nicht wieder aufzuwärmen? So hält sich hartnäckig die Annahme, dass das Aufwärmen von Spinat giftig sei.

Der Rat, dass man Spinat nicht aufwärmen sollte, stammt jedoch noch aus Zeiten unserer Urgroßeltern.

Was für sie damals galt, ist für uns heute nicht mehr pauschal gültig. Aber warum?

Lies weiter, um zu erfahren, was an dieser Annahme dran ist, ob man Spinat wieder aufwärmen darf und ob man Spinat am nächsten Tag essen kann.

