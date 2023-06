Couscous Salat Rezept: So einfach und doch lecker!

In der Regel kannst Du Couscous als Instant-Variante, hergestellt aus Hartweizengrieß, in so gut wie jedem Supermarkt kaufen. TAG24 empfiehlt, darauf zu achten, dass die kleinen Kügelchen in Bio-Qualität angebaut wurden. In Bio-Läden und Reformhäusern kann man außerdem auch Couscous aus anderen Getreidesorten kaufen. Probiere doch einmal, welcher Dir am besten schmeckt!