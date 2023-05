Italienischer Nudelsalat: Mediterraner Genuss in nur 5 Schritten

Ein italienischer Nudelsalat setzt auf frische Zutaten und schmeckt einfach deliziös (Italienisch für "lecker")! © 123rf/funandrejss

Die Erfindung des Nudelsalats lässt sich zurück auf die Zeit des deutschen Wirtschaftswunders in den 50er und 60er-Jahren datieren. Mayonnaise in Tuben und Gemüsekonserven standen hoch im Trend. So kam das eine zum anderen und schwupp war der Nudelsalat geboren, bei dem lediglich die Petersilie frisch war.

Ein italienischer Nudelsalat ist eine Pasta-Kreation, die mit dem deutschen Party-Nudelsalat wohl nur die Nudeln gemeinsam hat. Anstelle von Konserven rücken beim italienischen Nudelsalat frische Zutaten, wie Cocktailtomaten und Rucola in den Vordergrund. Und statt Mayonnaise verwendet man leckeres Pesto.

Das macht den italienischen Nudelsalat zu einem leichten Gericht, das dennoch pikant ist und sich hervorragend für einen lauen Sommerabend eignet.

Wie Du in nur fünf Schritten einen italienischen Nudelsalat mit Pesto und Rucola kreierst, zeigt Dir TAG24!

