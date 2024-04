Chicken-Nuggets: außen knusprig, innen saftig - schnelles Rezept

Selbstgemachte Chicken-Nuggets sind ein echter Genuss - außen eine knusprige Panade, innen saftiges Hähnchenfleisch. Mit diesem Rezept kann sich jeder in nur wenigen Schritten leckere Chicken-Nuggets zubereiten, und das sogar ohne "Panierstraße" und Bratpfanne.

Chicken-Nuggets kann man schnell und einfach zubereiten. © 123RF/nadianb

Knusprige Chicken-Nuggets gehören zu den Lieblingsgerichten vieler Kinder und eignen sich daher prima für jede Party mit der ganzen Familie. Dabei müssen sie gar nicht nur als Snack gereicht werden, sondern können auch Bestandteil einer richtigen Mahlzeit sein.

Chicken-Nuggets lassen sich sowohl in der Fritteuse oder Bratpfanne als auch im Backofen zubereiten.

Das Besondere an diesem Rezept für die kleinen Knusperstücke ist, dass es ganz ohne eine aufwändige Panierstraße auskommt. Das zurecht geschnittene Fleisch wird einfach mit den Gewürzen und der Panade in einer Schüssel vermischt und dann in den Backofen gegeben.

So hat man im Handumdrehen leckere, knusprige Chicken-Nuggets auf dem Tisch stehen.