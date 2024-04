Wusstest Du, dass man aus Gänseblümchen Honig machen kann?

Weitere tolle Ideen findest Du in der Rubrik " Rezepte " .

Wenn Du also vegan bist, den Bienen ihre Nahrung nicht nehmen möchtest oder einfach schon immer mal Honig selber machen wolltest - auch ohne Bienen - ist dieses Rezept für Gänseblümchenhonig genau das richtige für Dich.

Gänseblümchen schmücken in Massen den Rasen im Garten. Aber hast Du Dir schon einmal gedacht, dass es eigentlich zu schade ist, dass sie keine Nutzpflanzen sind, sondern einfach nur schön aussehen?

Man muss kein Imker sein. Mit etwas Geduld und sieben einfachen Schritten kannst Du Deinen eigenen Blütenhonig selber machen.

1. Schritt: Wasche die gesammelten Gänseblümchen gründlich unter kaltem Wasser und schneide ihre Stiele ab.

2. Schritt: Koche die Blüten in einem halben Liter Wasser auf und lasse sie anschließend in dem abgedeckten Topf über Nacht ziehen. Je länger sie ziehen können, desto intensiver ist am Ende der Geschmack.

3. Schritt: Siebe die Blüten am nächsten Tag aus dem Topf, indem Du den klaren Tee durch ein Sieb in einen Topf gießt. Die Blüten können noch ausgedrückt und anschließend entsorgt werden.

4. Schritt: Gib den Zucker in den Topf und lasse die Mischung erneut aufkochen.

5. Schritt: Stelle den Herd nun auf die niedrigste Stufe und lasse alles etwa anderthalb bis zwei Stunden im Topf ohne Deckel köcheln.

6. Schritt: Rühre gelegentlich um.

7. Schritt: Gieße den fertigen Gänseblümchenhonig, gegebenenfalls mithilfe eines Trichters, in ein sterilisiertes Einmachglas und verschließe es anschließend gut.

Dafür kann beispielsweise ein Geschirrhandtuch verwendet werden, um sich nicht zu verbrennen, denn das Glas ist zu diesem Zeitpunkt sehr heiß.