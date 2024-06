Glasnudelsalat Rezept: Frisch, schnell und lecker

Das Gemüse sollte vorher gewaschen und gut getrocknet werden, damit das Dressing nicht verwässert. © 123RF / vadimgozhda

1. Schritt: Die Glasnudeln in eine Schale geben, Wasser aufkochen und zu den Glasnudeln geben, sodass sie damit bedeckt sind. Etwa fünf Minuten ziehen lassen. Danach in ein Sieb geben und gründlich abtropfen lassen.

2. Schritt: Nun das Dressing zubereiten. Dafür werden alle Zutaten in eine kleine Schale gegeben und vermischt. Circa 30 Minuten ziehen lassen.

3. Schritt: In der Zwischenzeit kannst Du beginnen, das Gemüse zu waschen und in kleine Stücke oder Streifen zu schneiden. Dein persönlicher Geschmack entscheidet dabei: Die Karotten können beispielsweise erst geschält und dann geraspelt werden, die Frühlingszwiebeln können in kleine Ringe und die Paprika in Stifte geschnitten werden.



4. Schritt: Glasnudeln in ein großes Gefäß geben, Gemüse und Dressing hinzufügen und alles gut miteinander vermengen.