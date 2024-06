Wassermelonen-Feta-Salat: Sommerliche Erfrischung für heiße Tage!

Lust auf eine erfrischende Kombi an heißen Tagen? Dieses Wassermelonen-Feta-Salat-Rezept ist der perfekte Mix aus süß und saftig!

Egal ob als leichte Vorspeise an warmen Sommertagen oder optisches sowie geschmackliches Highlight auf einer Sommerparty: Dieser Salat kommt immer gut an.

An heißen Tagen ist eine leckere Erfrischung manchmal genau das, was man braucht. Dazu passt ein spritziger Wassermelonen-Feta-Salat, welcher außerdem die perfekte Kombination aus süß und salzig darstellt.

Es gibt fast keine einfachere Zubereitung für einen Salat als für diesen. In wenigen Minuten hast Du den Frischekick für den Gaumen zubereitet.

Die Wassermelone sollte gut abgetropft in mundgerechte Stücke geschnitten werden.

1. Schritt: Die Wassermelone in kleine Würfel schneiden (circa 1,5 bis 2 Zentimeter breit). Falls doch noch Kerne in der Melone enthalten sind, sollten diese nun entfernt werden. In ein Sieb geben und abtropfen lassen.

2. Schritt: Feta öffnen und abtropfen lassen. Limette auspressen und Saft in Schüssel geben. Ahornsirup oder Honig hinzufügen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.



3. Schritt: Die Wassermelone kannst Du indessen in eine passende Schüssel geben und das Dressing hinzufügen, dass die Melone darin etwas mariniert wird.

4. Schritt: Den Feta danach einfach mit sauberen Händen darüber zerbröseln oder alternativ in Würfel schneiden, die der Größe der Wassermelone entsprechen, und schließlich hinzugeben.