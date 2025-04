Knackig, frisch, genial: Chinakohl-Salat mit Essig-Öl-Dressing

Die äußeren bzw. welken Blätter vom Chinakohl entfernen, anschließend den Kohl gründlich waschen und abtropfen lassen. Den Chinakohl halbieren und das dicke Ende großzügig abschneiden, den Rest in schmale Streifen schneiden und in eine große Schüssel geben.

Schritt 2

Die Möhre schälen, vierteln und in dünne Streifen schneiden, beide Enden entfernen. Die Frühlingszwiebeln waschen, welke Blätter und Wurzel entfernen und in feine Ringe schneiden. Alle Gemüsestücke zum Chinakohl in die Schüssel geben. Die Petersilie waschen und klein hacken, beiseite stellen.



Tipp: Wer sich das Schneiden vom Chinakohl und der Möhre sparen möchte, kann beides auch mit einem Gemüsehobel klein hobeln.