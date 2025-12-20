Omas Waldorfsalat Rezept: Original schlemmen

Omas Waldorfsalat mit Sellerie und Äpfeln: cremig, leicht und lecker, ohne großen Schnickschnack. Der Klassiker-Salat mit Mayonnaise braucht keinen Sternekoch für die Zubereitung. Manche Rezepte schmecken einfach nach Kindheit und dürfen bei keinem Festmahl fehlen.

Inhaltsverzeichnis

Omas Waldorfsalat Rezept

Ob als Beilage zu Fleisch oder Fisch oder einfach pur: Hole Dir mit diesem Original Waldorfsalat ein Stück kulinarische Erinnerung auf den Teller.

Vegetarisch
Omas Waldorfsalat mit Sellerie, Apfel und Mayo

Vorbereitungszeit

15 Min.

Kochzeit/Backzeit

0 Min.

Abkühlzeit

1 Std.

Gesamtzeit

75 Min.

Menge

4 Portion(en)

Zutaten

  • 250 g Knollensellerie
  • 2 säuerliche Äpfel
  • 5 EL Mayonnaise
  • 100 g Walnüsse
  • Zitronensaft
  • Salz und Pfeffer

Zubereitung

Schritt 1

Den Knollensellerie waschen und in feine Streifen hobeln. Die Äpfel waschen, vom Kerngehäuse befreien und ebenso in feine Streifen schneiden.

Schritt 2

Apfel und Sellerie in eine Schüssel geben und mit dem Saft einer ausgepressten Zitrone vermengen.

Schritt 3

Die Mayonnaise vorsichtig unterrühren, Walnüsse hinzugeben (je nach Geschmack vorher grob zerkleinern), mit Salz und Pfeffer abschmecken. Den fertigen Waldorfsalat im Kühlschrank eine Stunde durchziehen lassen und nach Geschmack vor dem Servieren mit etwas frischem Dill garnieren.

Omas Waldorfsalat Rezept: 3 Variationen

Waldorfsalat mit verschiedenen Komponenten wie Weintrauben.
Waldorfsalat mit verschiedenen Komponenten wie Weintrauben.  © 123rf/gresei

1. Variante - Mandarinen: Eine süße Komponente wie Mandarinen oder Weintrauben geben dem Waldorfsalat nochmal eine andere Geschmacksrichtung.

2. Variante - Schmand oder Joghurt statt Mayonnaise: Wer kein Fan von Mayo ist oder Wert auf eine gesunde Ernährung legt, greift einfach zum fettreduzierten Joghurt.

3. Variante - Staudensellerie statt Knollensellerie: Die grünen Stangen Staudensellerie können genauso gut verarbeitet werden wie Knollensellerie.

TAG24 wünscht viel Spaß beim Zubereiten und Schlemmen.

