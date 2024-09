Tom Kha Gai Rezept: einfach gemacht, unwiderstehlich gut!

Schritt 1

Ingwer schälen und in Scheiben schneiden und das Zitronengras halbieren und mit dem Messerrücken anschlagen. Die Chilischote waschen, Kerne entfernen und in kleine Stücke schneiden. Blattrippe aus den Kaffir Limettenblättern entfernen und alles in einen Topf mit etwas Öl geben. Füge nun noch etwas Abrieb von der Limettenschale hinzu und erhitze alles für circa zwei Minuten.



Vorbereitend kannst Du außerdem die Champignons putzen und vierteln sowie das Fleisch in dünne Scheiben schneiden.