Cremige Rahmsoße selber machen: Dieses Rezept ist so einfach

So einfach kannst Du Rahmsoße mit einfacher Mehlschwitze zubereiten ✓ Kochanleitung in 3 Schritten und ✓ Tipps für eine leckere Rahmsoße bei TAG24.

Von Nadja Kocsis

(0)

Wer dieses einfache Rahmsoße-Rezept mit Mehlschwitze einmal ausprobiert hat, wird nie wieder auf Fertigprodukte zurückgreifen. In nur 10 Minuten lässt sich im Handumdrehen eine cremige Rahmsoße selber machen.

Inhaltsverzeichnis

Rahmsoße Rezept

Durch die Zugabe von 200 Millilitern Sahne wird die Soße besonders cremig.

Cremige Rahmsoße selber machen

Vorbereitungszeit

0 Min.

Kochzeit/Backzeit

10 Min.

Gesamtzeit

10 Min.

Menge

4 Portion(en)

Zutaten

  • 1 EL Mehl
  • 1 EL Butter
  • 1 kleine Zwiebel oder Schalotte
  • 200 ml Rinderfond oder Gemüsebrühe
  • 200 ml Sahne
  • optional 1 Schuss Weißwein oder 1 TL Senf
  • Salz & Pfeffer

Zubereitung

Schritt 1

In einem Topf Butter erhitzen und die klein gehackte Zwiebel andünsten.

Schritt 2

Unter ständigem Rühren das Mehl für ungefähr eine Minute anschwitzen. Den Rinderfond bzw. die Gemüsebrühe langsam schrittweise hinzugeben bis sich die Mehlschwitze gut verbunden hat. Das Ablöschen geschieht Schritt für Schritt, damit sich keine Klümpchen bilden.

Schritt 3

Die Sahne unterrühren, mit Weißwein oder Senf sowie Salz und Pfeffer final abschmecken. Weitere 5 Minuten köcheln lassen und fertig ist die cremige Rahmsoße.

Rahmsoße Rezept: Tipps & Alternativen

Die Rahmsoße passt nicht nur zu Fleisch, sondern auch bestens zu Gemüse.
Die Rahmsoße passt nicht nur zu Fleisch, sondern auch bestens zu Gemüse.  © 123RF/stefanopepperino

1. Tipp: Frische Kräuter wie Petersilie, Schnittlauch oder Thymian verleihen der Rahmsoße eine besondere Geschmacksnote.

2. Tipp: Bleiben Reste der leckeren selbstgemachten Rahmsoße übrig, können diese einfach in einem gefriergeeigneten Gefäß eingefroren werden.

3. Tipp: Für eine vegetarische Variante der Rahmsoße wird auf die Rinderbrühe verzichtet und stattdessen Gemüsebrühe verwendet.

TAG24 wünscht viel Spaß beim Kochen.

Titelfoto: 123RF/liudmilachernetska

