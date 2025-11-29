Weihnachtsmarkt-Eierpunsch: Das Originalrezept zum Verlieben
Wenn draußen die Schneeflocken tanzen, ist es Zeit für einen selbstgemachten Eierpunsch. Für die klassische Variante eines Eierpunsches verwendet man meist Eierlikör und Weißwein. Einige Rezepte enthalten außerdem Milch, viele andere auch Orangensaft.
Eierpunsch Rezept Original
Dieses Eierpunsch-Rezept hat einen ausgeglichenen Geschmack, cremig-süß, nicht zu sauer. Besonders süße Naschkatzen können mit etwas Zucker und Zimt einen Zuckerrand am Glas zaubern. Mit diesem Eierlikör-Rezept kannst Du Dir die Basiszutat sogar selber zubereiten.
Vorbereitungszeit
5 Min.
Kochzeit/Backzeit
5 Min.
Gesamtzeit
10 Min.
Menge
4 Portion(en)
Zutaten
- 500 ml Eierlikör
- 350 ml Weißwein
- 200 ml Milch
- 150 ml Orangensaft
- 1 TL Vanillezucker
Zubereitung
Stelle einen ausreichend großen Topf auf den Herd und vermenge alle Zutaten miteinander.
Erhitze den Eierpunsch für ungefähr fünf Minuten bei geringer Hitze. Das leckere Weihnachtsgetränk sollte nicht kochen, da sonst der Eierlikör gerinnen könnte.
Als Topping passt eine Portion Schlagsahne.
Titelfoto: 123RF/liudmilachernetska