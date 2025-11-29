Weihnachtsmarkt-Eierpunsch: Das Originalrezept zum Verlieben

Lust auf Winterfeeling pur? Probiere dieses cremig-warme Eierpunsch Rezept mit Eierlikör - wie vom Weihnachtsmarkt, nur besser. ➤ Zutaten bei TAG24.

Von Nadja Kocsis

Wenn draußen die Schneeflocken tanzen, ist es Zeit für einen selbstgemachten Eierpunsch. Für die klassische Variante eines Eierpunsches verwendet man meist Eierlikör und Weißwein. Einige Rezepte enthalten außerdem Milch, viele andere auch Orangensaft. Weitere leckere Rezepte findest Du außerdem unter Weihnachtsrezepte.

Eierpunsch Rezept Original

Dieses Eierpunsch-Rezept hat einen ausgeglichenen Geschmack, cremig-süß, nicht zu sauer. Besonders süße Naschkatzen können mit etwas Zucker und Zimt einen Zuckerrand am Glas zaubern. Mit diesem Eierlikör-Rezept kannst Du Dir die Basiszutat sogar selber zubereiten.