Weihnachtsmarkt-Eierpunsch: Das Originalrezept zum Verlieben

Lust auf Winterfeeling pur? Probiere dieses cremig-warme Eierpunsch Rezept mit Eierlikör - wie vom Weihnachtsmarkt, nur besser. ➤ Zutaten bei TAG24.

Von Nadja Kocsis

(0)

Wenn draußen die Schneeflocken tanzen, ist es Zeit für einen selbstgemachten Eierpunsch. Für die klassische Variante eines Eierpunsches verwendet man meist Eierlikör und Weißwein. Einige Rezepte enthalten außerdem Milch, viele andere auch Orangensaft.

Weitere leckere Rezepte findest Du außerdem unter Weihnachtsrezepte.

Inhaltsverzeichnis

Eierpunsch Rezept Original

Dieses Eierpunsch-Rezept hat einen ausgeglichenen Geschmack, cremig-süß, nicht zu sauer. Besonders süße Naschkatzen können mit etwas Zucker und Zimt einen Zuckerrand am Glas zaubern. Mit diesem Eierlikör-Rezept kannst Du Dir die Basiszutat sogar selber zubereiten.

Salzarm Vegetarisch
Eierpunsch Rezept Original mit Eierlikör

Vorbereitungszeit

5 Min.

Kochzeit/Backzeit

5 Min.

Gesamtzeit

10 Min.

Menge

4 Portion(en)

Zutaten

  • 500 ml Eierlikör
  • 350 ml Weißwein
  • 200 ml Milch
  • 150 ml Orangensaft
  • 1 TL Vanillezucker

Zubereitung

Schritt 1

Stelle einen ausreichend großen Topf auf den Herd und vermenge alle Zutaten miteinander.

Schritt 2

Erhitze den Eierpunsch für ungefähr fünf Minuten bei geringer Hitze. Das leckere Weihnachtsgetränk sollte nicht kochen, da sonst der Eierlikör gerinnen könnte.

Schritt 3

Als Topping passt eine Portion Schlagsahne.

Feuerzangenbowle Rezept: Dieser Klassiker ist ganz einfach und gelingt immer Feuerzangenbowle Rezept: Dieser Klassiker ist ganz einfach und gelingt immer
Goldene Milch: Einfaches Rezept mit großer Wirkung Goldene Milch: Einfaches Rezept mit großer Wirkung
Bratapfellikör Rezept: So gelingt der fruchtig-süße Likör zur Weihnachtszeit Bratapfellikör Rezept: So gelingt der fruchtig-süße Likör zur Weihnachtszeit
Kinder lieben dieses Rezept - Cremiger alkoholfreier Eierlikör Kinder lieben dieses Rezept - Cremiger alkoholfreier Eierlikör

Du liebst es, in der Weihnachtszeit Getränke selber zu machen? Dann probiere auch diese Weihnachtsrezepte:

Ob mit Alkohol oder ohne: Die Weihnachtszeit ist perfekt, um es sich mit einem wärmenden Getränk zu Hause gemütlich zu machen.

TAG24 wünscht viel Spaß beim Nachmachen und Genießen.

Wie findest Du das Rezept?

Titelfoto: 123RF/liudmilachernetska

Mehr zum Thema Weihnachtsrezepte: