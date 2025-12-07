Weihnachten mit jedem Bissen: Einfaches Rezept für Spekulatius-Kuchen

Weihnachtlicher Spekulatius-Kuchen mit Quark und Apfel ist ein Genuss in der Adventszeit. ➤ Einfaches Rezept für Spekulatius-Kuchen auf TAG24.

Von Clara Danneberg

Wer Spekulatius mag, wird diesen Kuchen lieben. Die Kombination aus einem leichten Biskuitboden, fruchtigem Apfel, süßer Sahne und würzigem Spekulatius macht den Spekulatius-Kuchen perfekt für die Kaffeetafel im Advent. Mehr kulinarische Inspiration für die Adventszeit findest Du unter: Weihnachtsrezepte.

Rezept für Spekulatius-Kuchen

Die im Rezept für Spekulatius-Kuchen angegebenen Mengen reichen für ein Backblech oder einen Backrahmen mit der Größe 40 mal 30 Zentimetern. Der weihnachtliche Kuchen mit Spekulatius und Apfel lässt sich auch in einer Springform backen, wenn man die Zutaten entsprechend reduziert.

Salzarm Vegetarisch Vorbereitungszeit 30 Min. Kochzeit/Backzeit 30 Min. Abkühlzeit 2 Std. Gesamtzeit 3 Std. Menge 25 Stück Zutaten Für die Apfelfüllung: 1 kg Äpfel

500 ml Apfelsaft

100 g Mandeln (gehobelt)

2 Pck. Puddingpulver (Vanille)

2 EL Zitronensaft Für den Biskuitteig: 6 Eier (Größe M)

200 g Zucker

100 g Weizenmehl

4 TL Backpulver

2 TL Spekulatiusgewürz

200 g Mandeln (gemahlen)

1 Prise Salz Für die Quark-Sahne-Creme: 500 g Schlagsahne (kalt)

3 Pck. Sahnesteif

500 g Speisequark (20 Prozent Fett in der Trockenmasse)

50 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

2 TL Spekulatiusgewürz Außerdem: Gewürzspekulatius zum Verzieren Zubereitung Schritt 1 Die Mandelblättchen in einer beschichteten Pfanne anrösten und anschließend auf einem Teller vollständig abkühlen lassen. Die Äpfel schälen, das Kerngehäuse entfernen und in Stifte schneiden. Schritt 2 Das Puddingpulver mit etwa 100 Milliliter Apfelsaft in einer Schüssel verrühren. Den restlichen Saft mit dem Zitronensaft und den Apfelstücken in einen Topf geben und für fünf Minuten erwärmen. Den Topf vom Herd nehmen und das Puddingpulver-Apfelsaft-Gemisch zügig unterrühren. Die gerösteten Mandeln hinzugeben, alles gut vermischen, beiseite stellen und erkalten lassen. Schritt 3 Den Backofen auf 180 Grad (Ober-/Unterhitze) vorheizen. Das Backblech mit Backrahmen oder die Backform vorbereiten. Schritt 4 Die Eier in eine große Schüssel aufschlagen und für eine gute Minute auf höchster Stufe schaumig schlagen. Das Mehl mit dem Backpulver, dem Spekulatiusgewürz, dem Salz und den gemahlenen Mandeln in einer separaten Schüssel mischen. Die Mischung zu den Eiern geben und kurz auf geringer Stufe untermischen. Den Teig auf das Backblech streichen, gleichmäßig verteilen und auf mittlerer Schiene 20 Minuten backen. Aus dem Ofen holen und vollständig auskühlen lassen. Schritt 5 Nun die kalte Apfelmasse gleichmäßig auf dem Biskuitboden verteilen und glatt streichen. Schritt 6 Für die Creme die Sahne mit Sahnesteif mischen und steif schlagen. Den Quark mit dem Zucker und dem Spekulatiusgewürz verrühren. Die steife Sahne in Portionen unter die Quarkmasse heben. Jetzt die Quark-Sahne-Creme auf die Apfelschicht geben und gleichmäßig verteilen. Den Spekulatius-Kuchen bis zum Verzehr kaltstellen. Schritt 7 Wer möchte, kann den Kuchen kurz vor dem Servieren noch mit Reihen aus Gewürzspekulatius verzieren.

Tipps für Spekulatius-Kuchen