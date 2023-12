Die schönsten Weihnachtsfilme für Kinder: 16 Filmtipps für die ganze Familie

Bezaubernde Weihnachtsfilme für Kinder und die ganze Familie gibt es jede Menge. TAG24 stellt ein paar fantastische Streifen vor. ► 16 Filmtipps

Von Aline Neißner

Nicht nur die passende Weihnachtsdeko kann für eine besinnliche, feierliche Atmosphäre sorgen, sondern auch fantastische Weihnachtsfilme. Kinder und ihre Familien können sich damit wunderbar auf das bevorstehende Fest der Liebe einstimmen.

Viele Weihnachtsfilme lassen uns in eine völlig andere Welt eintauchen. © 123RF/liudmilachernetska Einige der wohl bekanntesten Weihnachtsfilme für Kinder sind "Der Grinch", "Kevin allein zu Haus", "Die Weihnachtsgeschichte" und "Santa Claus". Nicht umsonst laufen sie jedes Jahr aufs Neue im Fernsehen. Natürlich muss man nicht warten bis der Lieblingsfilm im Free-TV läuft. Streaming-Plattformen wie Disney+, Netflix, Amazon Prime oder Sky machen es möglich, dass eine riesige Auswahl an Filmen jederzeit zur Verfügung steht. TAG24 hat eine kleine Sammlung an bezaubernden Weihnachtsfilmen für Kinder und die ganze Familie zusammengestellt, mit denen man einen kuscheligen Filmabend zusammen auf der Couch verbringen und in eine Welt voller Magie und Geheimnisse eintauchen kann.

1. Noelle

Originaltitel: NOELLE Produktionsland: USA Erscheinungsjahr: 2019 Länge: circa 100 Minuten Altersfreigabe: FSK 0 Handlung: Eigentlich soll Nick als männlicher Erbe des Weihnachtsmanns dessen Aufgaben übernehmen. Doch er ist heillos überfordert und nimmt sich eine Auszeit im weit entfernten Phoenix (Arizona). Schließlich macht sich seine Schwester Noelle auf die Suche nach ihm. Sie beginnt, die wahre Bedeutung von Weihnachten zu erkennen und findet heraus, dass in ihr besondere, magische Kräfte schlummern.

2. Hexe Lilli rettet Weihnachten

Originaltitel: Hexe Lilli rettet Weihnachten Produktionsland: Deutschland, Österreich, Belgien Erscheinungsjahr: 2017 Länge: circa 100 Minuten Altersfreigabe: FSK 0 Handlung: Die kleine Hexe Lilli ist extrem von ihrem kleinen Bruder Leon genervt. Um ihm eine Lehre zu erteilen, zaubert sie Knecht Ruprecht herbei. Der treibt nun aber sein Unwesen in der Stadt und gefährdet damit das Weihnachtsfest. Zusammen mit ihrer Freundin Layla begibt sich Lilli auf eine abenteuerliche Reise durch die Zeit, um Weihnachten zu retten. Der Trailer zum Film "Hexe Lilli rettet Weihnachten" kann hier angesehen werden.

3. Die Hüter des Lichts

Originaltitel: Rise of the Guardians Produktionsland: Vereinigte Staaten Erscheinungsjahr: 2012 Länge: circa 95 Minuten Altersfreigabe: FSK 6 Handlung: Als Hüter des Lichts gilt es für den Weihnachtsmann, den Osterhasen, die Zahnfee und den Sandmann die Träume und den Glauben aller Kinder weltweit zu beschützen. Das passt dem schwarzen Mann so gar nicht. Er versucht alles, um den Kindern Angst einzujagen und selbst an die Macht zu gelangen. Unterstützung sollen die Hüter von Jack Frost erhalten, der jedoch erst von dieser neuen, verantwortungsvollen Aufgabe überzeugt werden muss. Ein Kampf zwischen Gut und Böse beginnt.

4. Santa Pfotes großes Weihnachtsabenteuer

Originaltitel: The Search for Santa Paws Produktionsland: Kanada Erscheinungsjahr: 2010 Länge: circa 95 Minuten Altersfreigabe: FSK 0 Handlung: Santa Claus und sein Hund Pfote begeben sich nach New York, um dort den aus dem Gleichgewicht geratenen Geist der Weihnacht zu retten. Bei ihrer Ankunft führen unglückliche Umstände nicht nur dazu, dass Santa sein Gedächtnis verliert, sondern die beiden auch getrennt werden. Auf der Suche nach seinem Herrchen lernt Pfote andere Hunde kennen, mit denen er sich auf eine aufregende Rettungsaktion begibt. Den Trailer zum Film "Santa Pfotes großes Weihnachtsabenteuer" gibt es hier.

5. Mariah Carey's All I Want For Christmas Is You

Originaltitel: Mariah Carey's All I Want For Christmas Is You Produktionsland: USA Erscheinungsjahr: 2017 Länge: circa 87 Minuten Altersfreigabe: FSK 0 Handlung: Mariah wünscht sich seit Jahren vergebens einen eigenen Hund. Um ihren Eltern zu beweisen, dass sie genug Verantwortung als Hundehalterin besitzt, kümmert sie sich probehalber um den ungezogenen Hund Jack ihres Onkels. Wird sich ihr langersehnter Wunsch dieses Weihnachten endlich erfüllen? Hier gibt es eine Vorschau zum Film "All I want for Christmas is you".

6. Das Wunder von Manhattan

Originaltitel: Miracle on 34th Street Produktionsland: USA Erscheinungsjahr: 1994 Länge: circa 110 Minuten Altersfreigabe: FSK 0 Handlung: Kriss Kringle bekommt mehr oder weniger zufällig den Job als Weihnachtsmann in Cole's Kaufhaus. Er macht seine Arbeit derart überzeugend, dass selbst die argwöhnische Abteilungsleiterin Dorey Walker und ihre kleine Tochter Susan beginnen, an den echten Weihnachtsmann zu glauben. Die Konkurrenz schläft jedoch nicht. Als es aufgrund eines inszenierten Unfalls eines rivalisierenden Kaufhauses mit Kriss Kringle zur Gerichtsverhandlung kommt, stellt sich die gesamte Öffentlichkeit der Frage: Gibt es den Weihnachtsmann tatsächlich? Wer neugierig ist, kann sich hier den Trailer zum Film "Das Wunder von Manhattan" ansehen.

7. Beutolomäus und die vierte Elfe

Originaltitel: Beutolomäus und die vierte Elfe Produktionsland: Deutschland Erscheinungsjahr: 2021 Länge: circa 60 Minuten Altersfreigabe: FSK 0 Handlung: Um die drei Weihnachtselfen mit ihrer Schwester Rosalinde, die nichts als Unsinn im Kopf hat, wieder zu versöhnen, bringt sie der Weihnachtsmann in seinem Haus zusammen. Der Gesprächsversuch geht jedoch gewaltig nach hinten los. Am Ende verflucht Rosalinde nicht nur die Geschwister, sondern auch den Weihnachtsmann. Sie verwandelt sie zurück in Kinder, also in eine Zeit, in der sie noch keine Zauberkräfte besaßen. Gleichzeitig ist damit das Weihnachtsfest in Gefahr. Nun ist Beutolomäus, der einzig wahre Sack des Weihnachtsmannes, gefragt. Er muss drei Zutaten finden, um den Fluch rückgängig machen zu können.

8. Ein Junge namens Weihnacht

Originaltitel: A Boy Called Christmas Produktionsland: USA, Lappland, Tschechien, Slowakei Erscheinungsjahr: 2021 Länge: circa 100 Minuten Altersfreigabe: FSK 6 Handlung: Der mitten in Finnland wohnende 11-jährige Nikolas begibt sich auf die Suche nach seinem Vater, den er im sagenumwobenen Dorf Wichtelgrund vermutet. Es beginnt eine Reise voller Abenteuer, bei der er nicht nur auf zauberhafte Wesen wie Elfen, Trolle, Wichtel und fliegende Rentiere trifft, sondern sich auch die Frage stellt, ob er die Welt zu einem besseren Ort machen könne? Den Trailer zum Film "Ein Junge namens Weihnacht" kann man hier ansehen.

9. Niko - Ein Rentier hebt ab

Originaltitel: Niko - Lentäjän poika Produktionsland: Finnland, Deutschland, Dänemark, Irland Erscheinungsjahr: 2008 Länge: circa 80 Minuten Altersfreigabe: FSK 0 Handlung: Das kleine Rentier Niko wünscht sich nichts sehnlicher, als fliegen zu können wie sein Vater und den Weihnachtsmann kennenzulernen. Zusammen mit seinem tollpatschigen Freund Julius, einem Flughörnchen, und dem verrückten Wiesel-Mädchen Wilma begibt er sich auf eine spannende Reise Richtung Norden zum magischen Land des Weihnachtsmannes, wo sie sich auch noch gegen ein Rudel Wölfe behaupten müssen, die das geheime Land überfallen wollen.

10. Jack Frost - Der coolste Dad der Welt

Originaltitel: Jack Frost Produktionsland: USA Erscheinungsjahr: 1998 Länge: circa 97 Minuten Altersfreigabe: FSK 0 Handlung: Der Musiker Jack ist viel mit seiner Band unterwegs, wodurch sich sein Sohn Charlie oft vernachlässigt fühlt. Nach einem Auftritt an Heiligabend verunglückt Jack tödlich bei einem Autounfall. Ein Jahr später erhält er eine zweite Chance, Zeit mit seinem Sohn zu verbringen, indem sein Geist in den Körper eines selbstgebauten Schneemannes von Charlie schlüpft. Zum Trailer des Filmes "Jack Frost" geht es hier.

Originaltitel: Reisen til julestjernen Produktionsland: Finnland, Norwegen, Schweden, Frankreich Erscheinungsjahr: 2012 Länge: circa 80 Minuten Altersfreigabe: FSK 0 Handlung: Um die verschwundene Prinzessin Goldhaar zu retten und somit auch den verloren geglaubten Weihnachtsstern wiederzufinden, der bisher über dem Schloss leuchtete, macht sich die 14-jährige Sonja auf die Suche danach. Auf ihrer Reise trifft sie auf so manche magische Wesen und muss sich gleichzeitig gegen den bösen Grafen Uldrich und die Hexe Melssahya behaupten. Neugierig auf den Film "Die Legende vom Weihnachtsstern"? Hier gibt es den Trailer.

12. Der Polarexpress

Originaltitel: The Polar Express Produktionsland: Vereinigte Staaten Erscheinungsjahr: 2004 Länge: circa 96 Minuten Altersfreigabe: FSK 6 Handlung: Mehrere Kinder werden in der Weihnachtsnacht von einem Zug, dem Polarexpress, abgeholt und damit zum Weihnachtsmann zum Nordpol gefahren. Sie erleben eine fantastische Reise, auf der sie nicht nur einige Abenteuer bestehen, sondern auch Werte wie Mut, Freundschaft und Glauben neu entdecken. Der Trailer zum Film "Der Polarexpress" kann hier angesehen werden.

13. Die gute Fee

Originaltitel: Godmothered Produktionsland: USA Erscheinungsjahr: 2020 Länge: circa 115 Minuten Altersfreigabe: FSK 0 Handlung: Als die noch unerfahrene Fee Eleanor erfährt, dass ihr Beruf auszusterben droht, macht sie sich auf in die Welt der Menschen, um zu beweisen, dass gute Feen immer noch gebraucht werden. Sie möchte der zehnjährigen Mackenzie helfen, findet jedoch schnell heraus, dass diese bereits erwachsen ist und ihren Glauben an Märchen und Magie verloren hat. Auf chaotische Art und Weise versucht Eleanor, sie vom Gegenteil zu überzeugen.

14. Last Christmas

Originaltitel: Last Christmas Produktionsland: Vereinigtes Königreich, USA Erscheinungsjahr: 2019 Länge: circa 100 Minuten Altersfreigabe: FSK 0 Handlung: Die zynische Kate arbeitet als Weihnachtselfe verkleidet in einem Weihnachtsgeschäft, wobei sie doch eigentlich viel lieber als Sängerin Karriere machen möchte. Ihr bisheriges Leben ist von Chaos geprägt, bis sie den charmanten Tom kennenlernt. Er gibt ihr wieder Lebensfreude und Vertrauen in sich selbst. Wohl aber scheint Tom selbst ein Geheimnis zu haben. Für alle Neugierigen gibt es hier den Trailer zum Film "Last Christmas".

15. Santa & Co. - Wer rettet Weihnachten?

Originaltitel: Santa & Cie Produktionsland: Frankreich, Belgien Erscheinungsjahr: 2017 Länge: circa 100 Minuten Altersfreigabe: FSK 0 Handlung: Kurz vor Heiligabend werden plötzlich alle Weihnachtswichtel krank, wodurch die Spielzeugproduktion stillsteht. Santa und seine Frau Wanda finden schnell heraus, dass den Wichteln vermutlich Vitamin C helfen kann, woraufhin sich der Weihnachtsmann mit seinem Schlitten und den Rentieren auf zur Erde macht, um dieses zu besorgen. Nach einer Notlandung in Paris erhält er Hilfe von einer vierköpfigen Familie und muss zudem feststellen, dass das Leben auf der Erde weitaus komplizierter ist, als er angenommen hatte.

16. Der Nussknacker und die vier Reiche

Originaltitel: The Nutcracker and the Four Realms Produktionsland: USA Erscheinungsjahr: 2018 Länge: circa 100 Minuten Altersfreigabe: FSK 0 Handlung: Auf der Weihnachtsfeier ihrer Familie erhält die hochbegabte Clara eine eiförmige Schatulle, das letzte Geschenk ihrer verstorbenen Mutter. Um an den Schlüssel zu gelangen, muss Clara einem goldenen Garn folgen, welches sie in eine magische Parallelwelt bestehend aus vier Reichen führt. Hier soll sie als Prinzessin und Thronfolgerin ihrer Mutter den Frieden und die Harmonie wieder herstellen. Der Trailer zum Film "Der Nussknacker und die vier Reiche" kann hier angesehen werden.

