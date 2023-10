15 Halloween-Filme für Kinder - damit macht Gruseln Spaß

Für die kleinsten Halloween-Fans sollten die Filme nicht allzu gruselig bzw. lang sein. Zum Glück bieten die meisten Trickfilm-Serien mindestens eine Folge an, in der das Thema Halloween oder Spuk aufgegriffen wird.

Hui Buh lebt seit 500 Jahren auf Schloss Burgeck, wo er das einzige behördlich zugelassene Gespenst ist. Eines Tages bezieht jedoch König Julius das Schloss, was Hui Buh so gar nicht passt und er ihn unbedingt wieder loswerden möchte. Die beiden geraten schließlich derart aneinander, dass Hui Buh seine Geisterlizenz und somit alle seine Geisterfähigkeiten verliert. Um einen Schatz zu bergen, mit dem Julius sich seiner Geldsorgen entledigen möchte, müssen die beiden allerdings zusammenarbeiten und dafür sorgen, dass Hui Buh seine Geisterlizenz zurückerhält.

Graf Dracula besitzt ein Hotel in Rumänien, welches einerseits als Rückzugsort für sämtliche Monster und Gespenster dient, aber vor allem auch, in dem er seine Tochter Mavis vor den Menschen beschützen möchte. Eines Tages taucht jedoch der abenteuerlustige Johnny, ein Mensch durch und durch, im Hotel auf und sorgt für ein ordentliches Durcheinander - nicht nur bei den Hotelgästen, sondern auch bei Mavis.

Casper, ein freundlicher Geist, lebt zusammen mit seinen drei fiesen Gespensteronkeln Stretch, Stinkie und Fatso in der Spukvilla Whipstaff. Die geldgierige Erbin des Anwesens hat es derweil auf einen Schatz abgesehen, der sich in dem Haus befinden soll, und beauftragt einen Spuktherapeuten, die Geister zu vertreiben, was diese mit allen Mitteln zu verhindern versuchen. Zusammen mit Kat, der Tochter des Geisterjägers, findet Casper zudem mehr über seine Vergangenheit heraus.

Originaltitel: Edward Scissorhands

Produktionsland: USA

Erscheinungsjahr: 1990

Länge: circa 100 Minuten

Handlung:

Edward, ein künstlich erschaffener Mensch, der noch nicht fertiggestellt ist, als sein Schöpfer stirbt, lebt abgeschieden in einem Schloss. Anstelle normaler Hände besitzt Edward mehrere Scheren. Aus Mitleid wird er eines Tages von der Familie Bogg aufgenommen, wobei er sich in Kim, die Tochter des Hauses, verliebt. Mit seinen Scherenhänden sorgt Edward aber auch in der Nachbarschaft für einiges Aufsehen. Was mit Faszination beginnt, schlägt schon bald in Anfeindungen um.

Hier findest Du den Trailer zum Film "Edward mit den Scherenhänden".