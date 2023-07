Lesemuffel zu Hause? 14 nützliche Tipps, die Kinder zum Lesen motivieren

Um das Interesse am Lesen zu steigern, gibt es viele Möglichkeiten, die sich in den Alltag integrieren lassen. Dieser Beitrag zeigt Dir vierzehn, die Dein Kind für Bücher öffnen können.

Bücher regen die Fantasie an. Es entstehen Charaktere und Welten, die sich der Leser selbst schafft.

Elfen- oder Pferdegeschichten, Detektiv-Erzählungen, Comics oder Wissensbücher bietet die örtliche Bibliothek für Kinder an. Hier können Kids mit ihren Eltern lesen, Bücher auswählen und den passenden Lesestoff finden!

Was bei Instagram in kurzweiligen Häppchen serviert wird, müssen sich Leser von Büchern erst erarbeiten: Storys!

Kinder-Comics enthalten meist witzige Kurzgeschichten, die in kurzer Zeit zum befriedigenden Leseergebnis führen.

In der Woche summiert sich diese Leseübung auf über eine Stunde. Das ist aus elterlicher Sicht nicht sonderlich viel. Aber diese kleinen Lese-Schritte werden für den Lesemuffel zur Routine und mit der Zeit liest das Kind immer flüssiger.

Das Kind soll den Eltern jeden Abend zehn Minuten lang vorlesen, egal was. Am besten stellt man den Wecker und solange dieser nicht klingelt, wird gelesen. Gleich, ob das Kind langsam liest oder Fehler macht.

Eine wichtige Rolle, das Kind zum Lesen zu motivieren, nehmen die Eltern ein.

Wenn diese in Büchern schmökern und ihren Kindern täglich vorlesen, zeigen auch die Kinder nachweislich mehr Begeisterung fürs Lesen als in Haushalten, in denen nicht (vor-)gelesen wird.

Laut PISA-Studie schneiden Mädchen im Bereich Lesekompetenz besser ab Jungen. Daher sollten vor allem Väter ihren Kindern mehr vorlesen: Jungen orientieren sich vor allem auch an männlichen Vorbildern. (Vor-)Lesen ist also auch Männersache.