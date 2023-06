Praktische Packliste für die Klassenfahrt - was muss mit?

Wenn der Schulausflug kurz bevor steht, ist man froh, eine Packliste für die Klassenfahrt an die Hand zu bekommen. Damit kann man zumindest sichergehen, nichts Wichtiges zu vergessen. In diesem Beitrag erhältst Du eine Checkliste und Tipps zur Vorbereitung auf die Fahrt.

Gemeinsam die Tasche für die Klassenfahrt zu packen hilft, nichts zu vergessen und das Kind weiß, was es dabei hat. © 123RF/undrey

Eine Klassenfahrt ist eine spannende Erfahrung für die meisten Kinder und bringt Abwechslung in den Schulalltag.

Häufig findet die erste Klassenfahrt in der Grundschule (in der dritten oder vierten Klasse) statt, sobald die Kinder etwas verständiger sind.

Geht's in die Berge zum Wandern oder zum Skifahren; in den Wald oder an den See? Das Ziel entscheidet über die Wahl der Kleidung: Wetterfestes, Badesachen, festes Schuhwerk, Sonnenhut.

Zudem gehören zur Grundausstattung wie Kleidung, Trinkflasche und Reise-Zeitvertreiber auch wichtige Dokumente und Arznei, die man keinesfalls vergessen sollte.

Sind die Kinder im Grundschulalter, wird der verantwortungsvolle Lehrer oder die Lehrerin Dokumente wie Impfausweis und Versichertenkarte an sich nehmen.

Damit nichts vergessen wird, hat die TAG24-Redaktion eine Übersicht erstellt, mit den Dingen, die man für die Reise einplanen sollte.



