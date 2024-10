Ist es etwa nur ein Mythos, dass Eicheln giftig sind?

Beim Basteln von Herbstdeko mit Eicheln wurde dann immer gut darauf aufgepasst, dass sich die Kinder die runde Frucht ja nicht in den Mund stecken. Schließlich sind Eicheln giftig. Oder? Bei den Bucheckern, Kastanien und Eicheln handelt es sich botanisch gesehen um Nüsse. Aber sind sie deswegen essbar?

Eicheln - sowie auch Eichenblätter - enthalten einen hohen Gehalt an Gerbstoffen - genauer gesagt an Tannin. Dieser sorgt auch für den abschreckenden, bitteren Geschmack, der als Fressschutz dient und uns in der Regel vor dem weiteren Verzehr abhält.

Eine Vergiftung durch Tannine kann Magen- und Darmbeschwerden auslösen.

Blausäure enthalten Eicheln dagegen übrigens nicht.