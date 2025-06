Endlich eigene Kirschen? So zieht man einen Kirschbaum aus einem Kern

Da nicht jeder keimt, benötigt man am besten mehrere Kerne. Geeignet sind zum Beispiel natürliche Kerne von Kirschen aus dem Supermarkt. Sie haben allerdings eine geringere Keimfähigkeit als frisch gepflückte Bio-Kirschen. Wenn möglich, eignen sich Kirschen aus dem eigenen Garten oder der Nachbarschaft am besten.

Damit die Kerne keimen, ist ein bestimmter Reiz nötig, der die Keimhemmung unterbricht. Das nennt sich Stratifikation. Bei Kirschkernen ist das ein Kältereiz von mindestens drei Monaten bei -30 bis 5 Grad Celsius. Dieser kann natürlich erfolgen oder künstlich ausgelöst werden.

1. Natürliche Stratifikation

Für einen natürlichen Kältereiz im Winter wird der Kirschkern im Herbst direkt eingepflanzt. Mit einer Schicht Sand verhindert man, dass die Oberfläche des Bodens gefriert.

2. Künstliche Stratifikation

Ein künstlicher Kältereiz kann im Kühlschrank ausgelöst werden. Diese Maßnahme eignet sich, wenn man nicht auf die kalten Monate warten möchte.

Dazu legt man Kirschkerne in ein feuchtes Küchentuch beziehungsweise in einen Behälter mit feuchtem Sand und platziert sie so für mindestens drei Monate im Kühlschrank. In dieser Zeit sollten die Kerne regelmäßig kontrolliert und Schimmel verhindert werden. Sobald Keimlinge bei den Kernen sichtbar sind, können sie in die Erde oder einen Anzuchttopf gepflanzt werden.