Knoblauch zum perfekten Zeitpunkt ernten: Ist er zu früh geerntet giftig?

An erster Stelle ist die Lauchart aber wegen ihres würzigen Aromas beliebt, das zu fast allen herzhaften Gerichten passt.

Wird er im Oktober gepflanzt, kann Knoblauch meist ab Anfang bis Mitte Juli geerntet werden. Wurden die Zehen erst im März oder April gesteckt, muss man mit der Ernte oft etwas länger - bis in den Spätsommer hinein - warten.

Nein, Knoblauch enthält zu keinem Zeitpunkt giftige Substanzen.

Frühzeitig geernteter Knoblauch, auch grüner Knoblauch genannt, kann bedenkenlos verzehrt werden. Selbst der Stängel ist zu dem Zeitpunkt genießbar.

Die Knolle ist jedoch kleiner und weist einen höheren Wassergehalt auf. Das beeinflusst Aroma, Konsistenz und Haltbarkeit. Es besteht höheres Schimmelrisiko.

Man sollte zarte, milde Zehen also möglichst zeitig verbrauchen und beispielsweise in Salaten, Pesto oder in Dip und Dressing verarbeiten.