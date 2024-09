So giftig sind Vogelbeeren wirklich

In der Kindheit wurde vielen eingetrichtert, dass Vogelbeeren giftig seien. Stimmt das überhaupt oder ist das tatsächlich nur ein Mythos?

Nicht zuletzt wegen ihrer auffallenden Färbung in warnendem Signalrot liegt die Vermutung Giftigkeit der nahe. Wer unwissend schon einmal eine in den Mund gesteckt hat, um sie vielleicht gleich panisch wieder auszuspucken, kann auch den bitteren Geschmack bezeugen, den man von giftigen Beeren erwarten mag.

Bei der berüchtigten Vogelbeere handelt es sich um die Frucht der Eberesche ( Sorbus aucuparia ). Die auffallend roten, bis zu einem Zentimeter großen Beeren wachsen von August bis in den Winter an den Bäumen oder gelegentlich Büschen und sind damit auch ab der kühler werdenden Jahreszeit eine geeignete Nahrungsquelle für Insekten, Vögel sowie kleine Säugetiere.

Nimmt man eine hohe Menge des Bitterstoffes zu sich, kann es zu Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall kommen. Dafür müsste man allerdings schon unrealistisch hohe Mengen zu sich nehmen, denn der Gehalt des Stoffes in der Frucht ist sehr niedrig.

Gelingt es ihnen doch, eine Beere zu verzehren, bleibt es dank der Bitterstoffe jedoch meist bei dieser einen Frucht. In dieser Menge ist der Verzehr in der Regel auch für Hunde und Katzen noch ungefährlich.

Die besten Sträucher für Vögel: Diese 10 ziehen Vögel an

Die Giftpflanze des Jahres 2020: So tödlich sind ihre Beeren

Tatsächlich sind Vogelbeeren essbar und sogar gesund.

Die kleinen Beeren enthalten doppelt so viel Vitamin C wie Zitronen und sind zudem reich an dem Provitamin A.

Möchte man die Früchte genießen, sollte man sie vorher kochen. Zwar gehen dabei einige der Vitamine verloren, aber auch der Gehalt an der bitteren Parasorbinsäure sinkt, sodass die Frucht angenehm süß und gut verträglich wird.

Auch Frost hat diesen Effekt auf die Beeren. Man kann die Vogelbeeren bereits im September ernten, besonders aromatisch und verträglich werden sie - wie Schlehen - nach erstem Frost.

Verarbeiten kann man die Früchte beispielsweise zu Vogelbeerschnaps, Konfitüre oder Gelee.