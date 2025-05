Giftiges Blattgrün? Kann man Radieschenblätter essen?

In der Regel landet das Blattgrün im Küchenabfall. Aber ist es nicht zu schade für den Kompost oder gar Hausmüll? Kann man Radieschenblätter essen?

Es ist wie bei so vielem: Bevor die Radieschen gewaschen und geschnitten oder weggesnackt werden, wird das Blattgrün wie gewohnt abgeschnitten und mit dem Küchenabfall entsorgt.

Um sie jung zu ernten, ohne das Wachstum der Radieschenknollen zu beeinträchtigen, sollte man nur etwa ein bis zwei Blätter pro Pflanze abpflücken. Erntet man die Blätter zusammen mit den Knollen, sind die Blätter bereits fester und nicht mehr so zart.

Die Blätter sollten jung und frisch geerntet und verarbeitet werden. Sie können zerhackt wie Kräuter oder anderes Blattgemüse

in Pesto,

zu Salaten,

als Suppengrün,

als Spinatersatz,

im Smoothie,

in Aufstrichen wie Frischkäse, Quark oder Butter verarbeitet werden.

Bei konventionellem Gemüseanbau werden in der Regel Pestizide verwendet. Wenn Blätter von Radieschen verarbeitet werden sollen, eignet sich dabei das Grün aus dem eigenen Garten oder in Bio-Qualität am besten.