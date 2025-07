Unterdrückend und unkaputtbar: Aber ist der Japanische Knöterich verboten?

Der Japanische Knöterich bevorzugt feuchte Böden und wächst daher vor allem auf Wiesen an Flussläufen und im Wald. Generell ist er allerdings anspruchslos und gedeiht auch auf trockeneren Brachflächen.

Die Stängel sind nicht vollständig grün, sondern weisen in der Regel kleine, rotbraune Flecken auf. Ihre dicken Blätter können bis zu 20 Zentimeter groß werden, sind oval und spitzen sich zu.

Bereits im 19. Jahrhundert wurde er als Zierpflanze nach Europa eingeführt. Hier verbreitet sich seitdem der Japanische Knöterich. Erkennen kann man die immergrüne Staude unter anderem an ihren hohen, bambusartigen und hohlen Stängeln. Durch sie erreicht die Pflanze eine Höhe von bis zu vier Metern.

Anders als in Großbritannien und in der Schweiz ist es in Deutschland nicht verboten, den Japanischen Knöterich zu verkaufen, zu pflanzen oder die bereits gepflanzte Staude zu kultivieren - zumindest noch nicht.

Stattdessen wird lediglich von der Kultivierung des Staudenknöterichs als Gartenpflanze abgeraten.

Verboten ist es in Deutschland laut Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) allerdings, Pflanzenteile wie Schnittabfälle in der freien Natur auszubringen. Diese Methode der Entsorgung von Gartenabfällen ist jedoch generell, also unabhängig von der Pflanzenart, unzulässig.

Entgegen einiger Sorgen ist der Japanische Knöterich weder giftig noch meldepflichtig.