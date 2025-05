Essbar oder doch giftig? So kann man Löwenzahn essen

Typisch für die Löwenzahnpflanze ist ihr herber, leicht bitterer Geschmack, der an Chicorée, Radicchio oder Rucola erinnert. Insbesondere die Wurzeln und Löwenzahnblätter sind reich an Bitterstoffen - vor allem, wenn sie erst geerntet werden, wenn sich bereits Knospen zeigen.

Tatsächlich ist Löwenzahn gesund. Die Wildpflanze ist nämlich reich an Vitaminen (A, C, K), Mineralstoffen und Antioxidantien.

Übrigens: Löwenzahn ist eine Zeigerpflanze . Was sie über den Boden im Garten aussagt, erfährst Du in einem gesonderten Artikel.

Wo?

Im Sommer ist Löwenzahn auf fast allen Wiesen weit verbreitet. Wer Löwenzahn sammeln will, muss daher nicht weit gehen oder lange suchen. Am besten erntet man im eigenen Garten, auf größeren Wiesen und an Waldrändern. An Straßen sollte man aufgrund ausgestoßener Schadstoffe keine Blumen zum Verzehr pflücken.

Wann?

Ernten kann man Löwenzahn prinzipiell im Frühling bis Herbst, meist schon ab April bis in den Oktober. Zum Verzehr werden die Löwenzahnblätter am besten geerntet, bevor die Pflanze Blütenansätze bildet. Die Blüten werden idealerweise nicht erst lange nach dem Aufblühen gepflückt.

Wie?

Blüten und Blätter lassen sich unkompliziert abpflücken oder -schneiden. Um die ganze Pflanze samt Wurzel aus der Erde zu lösen, verwendet man am besten ein Messer oder Unkrautstecher.

Anschließend sollte man den Löwenzahn gründlich mit fließendem Wasser säubern, um Schadstoffe oder sogar Pflanzenschutzmittel von der Pflanze zu reinigen.