Wie kann man Kartoffelkäfer bekämpfen? Auf Hausmittel ist Verlass!

Jeder, der schon mal eigene Kartoffeln angepflanzt hat, dürfte es kennen: Ein lästiges Insekt knabbert die Blätter an und lässt dadurch die Ernte schrumpfen. In den meisten Fällen muss man dann jede Menge Kartoffelkäfer bekämpfen!

Welche Mittel und Wege dabei am effektivsten sind, erklärt dieser TAG24-Ratgeber im Folgenden.

Die Käfer sollen nicht getötet, sondern von den befallenen Pflanzen vertrieben werden. Darüber hinaus will man natürlich auch Maßnahmen gegen einen erneuten Befall ergreifen.

Was soll man am besten tun, wenn die gelb-schwarzen Käfer, ihre roten Larven oder die gelben Eier zwischen oder auf den eigenen Pflanzen auftauchen? Um die Schädlinge zu stoppen, muss man sie ganz einfach von Blättern und Co. entfernen.

Dazu sammelt man die ausgewachsenen Insekten und ihre Larven per Hand von den betroffenen Pflanzenteilen ab. Sie können dann im Restmüll entsorgt werden, weil ihnen dort bei richtiger Mülltrennung keine Nahrungsquellen zur Verfügung stehen. Alternativ bleibt nur, sie z. B. durch Zertreten zu töten.

Abgelegte Eier kann man übrigens direkt an den Unterseiten der Blätter zerdrücken, um ihr Schlüpfen und damit die Vermehrung der Kartoffelkäfer zu verhindern. Das empfiehlt auch das Umweltbundesamt.