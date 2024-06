So wichtig ist es, Kellerasseln zu bekämpfen

Gerade an dunklen, feuchten Ecken des Gartens kommen sie in Massen vor. Muss man Kellerasseln bekämpfen?

Die kleinen grauen Tierchen erfreuen sich wie auch viele andere Krabbler nicht an besonders hoher Beliebtheit.

Schaut man in feuchten Verstecken im Garten, wie im Kompost oder Totholz, zwischen Steinen, unter Holzbrettern oder in anderen dunklen Ritzen und Spalten, sind sie garantiert anzutreffen: Kellerasseln ( Porcellio scaber ).

Generell sind sie jedoch nicht schädlich, sondern eher lästig, wenn sie den Garten besetzen oder sich in Innenräume verirren. Bekämpft werden müssen Kellerasseln in der Regel daher nicht unbedingt.

Dabei knabbern sie an jungen Trieben, Blättern und Wurzeln. Auch im Keller oder anderen feuchten und dunklen Lagerräumen wird das eine oder andere gelagerte Obst oder Gemüse angefressen.

Sie ernähren sich nämlich von abgestorbenen Pflanzenteilen und richten dabei in der Regel keinen Schaden an. Im Gegenteil: Sie zersetzen die pflanzlichen Abfälle und düngen den Boden mit ihren Ausscheidungen.

Fühlt man sich von den Krebstieren belästigt, oder richtet ein bereits stärkerer Befall dennoch Schaden an, kann man die Kellerasseln mit einigen Maßnahmen loswerden.

Aufgrund ihres Geruchs können auch Salbeiblätter oder Zimt gegen Kellerasseln eingesetzt werden. Beides wird an den jeweiligen (Eintritts-)Stellen verteilt, um die Tierchen vom Balkon oder aus dem Keller fernzuhalten.

So können zum Beispiel Backpulver und Natron , aber auch Gesteinsmehl oder Kieselgur verwendet werden. Dieses kann im Beet auf der Erde verstreut werden, um Kellerasseln fernzuhalten.

Will man die Kellerasseln im Haus bekämpfen, sollte man sich allerdings auch der Ursache, wie starker Feuchtigkeit, bewusst sein und gegen diese vorgehen.

Auch dafür eignet sich eine durchlöcherte Kartoffel oder ein Stück Möhre, aber auch feuchte Küchentücher oder Lappen können etwas zerknüllt an der kritischen Stelle ausgelegt werden. Aufgrund der benötigten Feuchtigkeit siedeln sich die Tiere dort an und lassen sich unkompliziert einsammeln und entsorgen.

Mit Obst oder Gemüse, wie einem durchlöcherten Apfel oder einer ausgehöhlten Kartoffel lockt man die Kellerasseln an und lenkt sie vom Blumen- oder Gemüsebeet weg.

In einem solchen siedeln sich nämlich Nützlinge von ganz allein an, die dann für ein ausgeglichenes Ökosystem sorgen.

Um den Tierchen in Kübelpflanzen vorzubeugen, kann man diese auf einem Steinboden stehen haben und den Topf mit Füßen ausstatten. So gibt es keinen direkten Kontakt zum feuchten Boden und die Luft kann besser zirkulieren.

Gerade im Innenbereich will man Kellerasseln vorbeugen. Das schafft man vor allem, indem man die Luftfeuchtigkeit im Raum senkt und so übermäßige Feuchtigkeit verhindert.

Fazit

Kellerasseln sind generell eher Nützlinge.

Nur in großen Mengen können sie lästig sein und bei Nahrungsmangel sogar für Schäden an Keimlingen und anderen jungen Pflanzen sorgen. Bekämpfen muss man Kellerasseln daher in der Regel nicht, denn sie sorgen eher für lockere und fruchtbare Erde.

Bei einem sehr starken Befall oder verirrten Asseln im Haus gibt es jedoch einige Maßnahmen, um die Kellerasseln zu bekämpfen.