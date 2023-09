So kannst Du die Luftfeuchtigkeit im Raum senken

Muffiger Geruch, ständig feuchte Fenster, dunkle Flecken oder sogar Schimmel an den Wänden? Dann sollte man wahrscheinlich die Luftfeuchtigkeit im Raum senken . Wie man dabei vorgehen kann, verrät dieser Beitrag.

Schlechter Schlaf, eine verstopfte Nase, Erkältungssymptome und Atemwegsbeschwerden - all das lässt sich häufig auf eine zu hohe Feuchtigkeit im Raum zurückführen.

Übersteigt die Luftfeuchtigkeit regelmäßig die 60-Prozent-Marke in Wohnräumen, ist es zu feucht und man sollte den Raum entfeuchten.

Im alltäglichen Leben versteht man unter Luftfeuchtigkeit den Anteil von Wasser(dampf) in der Luft. Über diesen kann ein Hygrometer Auskunft geben. Je nach Raum unterscheiden sich die optimalen Werte leicht.

Anzeichen für eine besonders hohe Luftfeuchtigkeit im Zimmer sind die häufige Bildung von Kondenswasser an den Fenstern sowie Stock- oder sogar Schimmelflecken.

Bestimmte Tätigkeiten, wie das Duschen, Kochen und das Wäschetrocknen in der Wohnung sind oft ausschlaggebend für eine hohe Luftfeuchtigkeit. Ursachen können außerdem Baumängel oder -schäden sein, wie z. B. Rohrbrüche oder aber undichte Stellen und Fenster sowie Wärmebrücken.

Die offensichtlichste aber wichtigste Maßnahme ist das angemessene Lüften. Feuchtigkeitsanfällige Räume sollten mindestens dreimal am Tag quer- oder stoßgelüftet werden. Öffne daher möglichst gegenüberliegende Fenster Deiner Wohnung weit und je nach Jahreszeit und Wetter fünf bis 30 Minuten. Dadurch wird die feuchte Zimmerluft hinausgelassen und mit trockener Luft ausgetauscht.

So ein elektrischer Entfeuchter verursacht neben Störgeräuschen nämlich auch einen hohen Stromverbrauch.

Mit aktiven, elektrischen Luftentfeuchtern wird die Feuchtigkeit aus dem Raum eingesaugt und an einem kühlen Bauteil gesammelt. Von dort läuft das Wasser in eine Auffangschale, die regelmäßig ausgetauscht werden muss.

Hausmittel funktionieren übrigens wie Luftentfeuchter mit Granulat aus Calciumchlorid, die in Fachgeschäften erhältlich sind.

Es gibt aber auch passive Luftentfeuchter. Hausmittel, die sich eignen, sind wasserentziehende Granulate wie Salz, Reis oder Katzenstreu. Stelle sie in einer Schale in das feuchte Zimmer und tausche das Granulat regelmäßig aus.

Wie Du vielleicht weißt, geben die meisten Zimmerpflanzen einiges an Wasser an ihre Umgebung ab. Daher werden Pflanzen oft genutzt, um in trockenen Räumen die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen.

Will man seinen Raum aber entfeuchten, sollte man seine Zimmerpflanzen also reduzieren oder austauschen und somit die Luftfeuchtigkeit senken. Pflanzen, die sich besser eignen, sind solche, die nur wenig Wasser brauchen und daher wiederum auch nur wenig Wasser an die Luft abgeben.

Zu diesen Pflanzen gehören z. B. Bogenhanf, Aloe vera, Dickblätter und Kakteen.