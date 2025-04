So gefährlich sind Misteln im Baum wirklich

Ab Ende Januar bis April zeigen sich die unauffälligen ebenfalls grüngelben Blüten sowie ihre weißen, fast glasigen, zentimetergroßen und klebrigen Beeren am Mistelzweig.

Der Name heißt übersetzt "Weißer Vogelleim". Die klebrigen Mistelbeeren wurden früher nämlich nicht nur in der Medizin, sondern auch als Vogelleim zum Vögelfangen verwendet.

Was wir als Misteln kennen, ist meist die bei uns heimische Weißbeerige Mistel ( Viscum album ssp. album ; Viscaceae).

Die Epiphyten wachsen an Bäumen, wenn Mistelsamen über Vogelkot oder durch klebrige Beerenreste an Vogelschnäbeln an der Rinde landen.

Vogelarten wie unter anderem die Wacholderdrossel, der Seidenschwanz, die Misteldrossel und die Mönchsgrasmücke sind daher wichtige Befähiger der Verbreitung.