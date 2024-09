Welches Tier ist für die Löcher im Rasen verantwortlich?

Weitere Artikel zum Schutz des Gartens vor Tieren findest Du in den Ratgebern zum Thema " Pflanzenschutz im Garten " .

Über Nacht entstehen plötzlich Löcher im Rasen? Welches Tier dazu in der Lage ist, erfährst Du nun.

Welches Tier sorgt dann für die Löcher im Rasen? Und was tut man dagegen?

Manchmal handelt es sich um Folgen von Fehlern in der Pflege. Tauchen sie jedoch plötzlich über Nacht auf, sind sie in der Regel tierischen Ursprungs.

Für kleine Löcher im Garten können eine Reihe Insekten und wilder Kleintiere verantwortlich sein.

Ameisen

Dass sich Ameisen im Boden eingenistet haben, erkennt man an den winzigen runden Löchern mit Sandauswurf im Garten.

In der Regel wimmelt es an den Ameisenlöchern auch an Ameisen, sodass meist kein Zweifel herrscht.

Regenwürmer

Bei winzigen Löchern kann es sich auch um Öffnungen durch Regenwürmer handeln. Auffälliger sind dann aber die kleinen, erdigen Kothäufchen.

Regenwürmer sollte man allerdings nicht versuchen zu bekämpfen, denn sie sind Nützlinge, die für lockeren Boden sorgen. Ihr Kot dient außerdem als Dünger.