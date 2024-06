Mit einer Bienentränke hilfst Du den Wildbienen durch den Sommer

In Städten und dichten Wohnsiedlungen ebenfalls nicht immer leicht zu finden, ist Wasser. Ja, auch Bienen benötigen ausreichend Wasser, um zu überleben.

Schuld daran ist insbesondere der Mensch. Er ist dafür verantwortlich, dass es den Insekten an Nahrung und Nistmöglichkeiten fehlt.

In Deutschland gibt es über 500 Bienenarten. Über die Hälfte von diesen sind laut Roter Liste bereits bedroht oder stehen auf der Vorwarnliste.

Dabei dienen die Insektentränken nicht nur als Wasserstelle für Wildbienen und Co, sondern auch als dekorative Gartengestaltung.

Übrigens: Um Bienen an die Wasserstelle zu locken, kann man einige Tropfen Anisöl verwenden.

Auch Honig sollte niemals verwendet werden, um im Garten schwirrende Bienen zu füttern. Der Verzehr fremden Honigs kann für die Bienen tödlich enden. Aufgrund von Sporen in nicht eigens produziertem Honig können sich die Bienen mit der gefährlichen Amerikanischen Faulbrut infizieren.

In dem in der Sonne aufgewärmten Wasser können sich schnell Bakterien und Keime ansiedeln. Um zu verhindern, dass sich Krankheitserreger verbreiten und die Insekten infizieren, sollte das Wasser regelmäßig ausgewechselt werden.

Insektenfreundlicher Garten: So summt es in Deinen Beeten

Hilfe für Bienen, Hummeln und Co.: Was ihr jetzt auf Balkon und Terrasse tun könnt

Bienenschwarm im Garten zugeflogen: Was kannst Du dann tun?

Die Bienentränke steht am besten an einem sonnig warmen und windgeschützten Platz im Garten. Ideal ist eine Stelle nahe bienenfreundlicher Pflanzen.

Eine Wassertränke hilft nicht nur den Bienen und sieht gegebenenfalls dekorativ aus. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Wildbienen nicht aus Not im Planschbecken oder in den Wassernäpfen der Haustiere landen.

Gibt es in der Umgebung jedoch nicht ausreichend natürliche Wasserquellen, sind sie an heißen Tagen oder über trockene Perioden insbesondere im Frühling und Sommer auf unsere Hilfe angewiesen.

Fazit

Wer Bienen und Co. in den warmen und trockenen Monaten unterstützen möchte, kann ganz einfach eine Bienentränke selber bauen und in seinen Naturgarten stellen. Dabei kann der Kreativität freien Lauf gelassen werden und je nach Geschmack verschiedene Materialien benutzt werden.