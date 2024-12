So kann man die Regentonne im Winter vorm Platzen bewahren

Der letzte Winter hat dem Fass zugesetzt, Risse gebildet oder das Material sogar zum Platzen gebracht? Damit das nicht wieder passiert, sollte man seine Regentonne vor Frost schützen. So geht's.

Frostfeste Exemplare können noch bis zu etwa drei Vierteln gefüllt bleiben, idealerweise jedoch weniger. Trotzdem sollte man eine frostsichere Regentonne eisfrei halten, also regelmäßig nach Eisschichten schauen und diese zerstören. Tut man das nicht, kann sich das Wasser unter der Eisschicht nicht ausdehnen und die Regentonne letztendlich doch zum Platzen bringen.

Wer seinen Garten winterfest macht, sollte auch die Regentonne vor Frost schützen. Gefriert Wasser in Regentonnen, dehnt es sich um fast zehn Prozent aus.

Robuster sind im Winter Regentonnen aus Polyethylen (PE) oder High Density Polyethylen (HDPE). Dieses ist flexibler und frostfest bis zu bestimmten Minusgraden (minus zehn Grad bei PE, bis minus 50 Grad bei HDPE). Diese müssen nicht komplett geleert werden, um Spannungsrisse zu vermeiden. So wird kein Wasser verschwendet und das Wasser kann über den Winter einfrieren und im Frühjahr auftauen, ohne einen Schaden zu hinterlassen.

Sie an einem frostfreien Platz überwintern zu lassen, ist ebenfalls nicht notwendig.

Als frostsichere Tonne wird sie im Winter nicht entleert. Das kann in trockenen Wintern nämlich sogar tatsächlich kontraproduktiv sein, denn ohne Wasser trocknet das Material aus, verformt sich leicht und wird dadurch undicht. Erst durch erneute Füllungen quillt das Material und wird wieder dicht.

Regentonnen aus Metall sind zwar in der Regel frostfest, aber nicht flexibel. Kommt es bei Minusgraden zu einer Ausdehnung des Wassers, entsteht ein zu großer Druck, sodass undichte Schweißnähte oder Lötstellen möglicherweise platzen können.

Tipp: Wenn möglich, profitieren alle Regentonnen, aber insbesondere die aus Kunststoff, von einem frostfreien Ort wie dem Schuppen oder der Garage. Ansonsten können die Regentonnen an ihrem gewöhnlichen Platz überwintern. Hilfreich ist es jedoch auch, die Regentonnen windgeschützt zu platzieren. Alternativ kann man sie aber auch mit isolierender Folie abdecken, um sie langlebig zu halten.

Bodenfrost herrscht meist nur in oberen Zentimetern. Wasser gefriert unter der Erde daher nicht so schnell. Zudem kann sich der Behälter nicht ausdehnen, da er durch die Erde rundherum von außen fixiert und stabilisiert ist.

Möchte man seine frostempfindliche Regentonne im Winter entleeren, hat man einige Möglichkeiten:

über die Ablauföffnung mit Hahn knapp über dem Boden (Restwasser muss herausgekippt werden)

über die große obere Öffnung herauskippen (ein Kippen der Tonne wird aber durch das hohe Gewicht erschwert, sodass man damit schon frühzeitig beginnen sollte, wenn die Tonne noch nicht allzu schwer ist)

mit kleineren Behältern herausschöpfen

mit einer Pumpe oder einem Schlauch herauspumpen

Will man das gesammelte Wasser nicht verschwenden, kann man es in Kanister und Eimer abfüllen und an einem frostsicheren Platz lagern oder es für die Toilettenspülung verwenden.