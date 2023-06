Gartenarbeit im Juni: Jetzt ist Deine Hilfe gefragt!

Neben der normalen Gartenarbeit im Juni steht noch etwas Wichtiges an, denn die kleinen Gartenbewohner finden bei der Hitze im Sommer oft nicht genügend Wasser.

Zur Gartenarbeit im Juni gehört es, sich um die Gartenbewohner zu kümmern. © 123RF/dirkdanielmann

Sommer, Sonne, Juniwind - der Sommer nimmt Fahrt auf. Die Bienen summen und der Garten steckt voller Leben.

Damit das auch so bleibt, steht neben der Gartenpflege auch die Versorgung von den kleinen Gartenbewohnern an.

Insekten, kleine Säugetiere und Vögel haben bei hohen Temperaturen immer öfter Problemen genügend Wasserstellen zu finden. Besonders in städtischen Gegenden ist das ein echtes Problem.

Was Du tun kannst und was für Aufgaben in Deinem Garten warten, das erfährst Du im Anschluss.

