Erdbeeren selbst pflanzen gelingt mit diesen Tipps und Tricks

Erdbeeren sind wohl das Sommerobst schlechthin. Fast jeder liebt sie - ob gezuckert, mit Milch, im Eis, als Marmelade oder einfach pur, bestenfalls frisch von der Pflanze naschen. Willst Du eigene Erdbeeren pflanzen, erfährst Du in diesem Artikel, was Du dafür wissen musst.

Dabei muss man aber auch einige Dinge beachten: A b wann Erdbeeren pflanzen Sinn ergibt, mit welchen Pflanzen man sie zusammen pflanzen kann, ob Erdbeeren im Topf auf dem Balkon wachsen und was beim Erdbeeren-Pflanzen generell wichtig ist.

Statt der makellosen, aber wässrigen Erdbeeren aus den Niederlanden, Spanien oder sogar Nordafrika kann man doch eigentlich die Sache selbst in die Hand nehmen und lieber seine eigenen Erdbeeren pflanzen.

Möchtest Du Deine eigenen Erdbeeren pflanzen, musst Du natürlich zuerst wissen, wann man das am besten macht. Praktischerweise eignen sich verschiedene Zeitpunkte im Jahr zum Erdbeeren pflanzen. Wann genau, ist jedoch abhängig von der Art der Erdbeere.

Nicht nur im Garten lassen sich Erdbeeren pflanzen. Balkon und Terrasse reichen in der Regel auch, denn man benötigt nicht gleich ein ganzes Beet, um Erdbeeren zu pflanzen. Im Topf, Kübel, aber auch im Hochbeet lassen sich die süßen Früchte außerdem heranziehen.

Neue Erdbeerpflanzen sollten in einen frischen Boden gepflanzt werden, in welchem seit einigen Jahren keine Erdbeeren mehr gepflanzt waren. Der Boden sollte humusreich und mit Sand oder Laubkompost angereichert und dadurch schön locker sein. Normaler Kompost aus dem eigenen Komposter im Garten eignet sich häufig nicht, da dieser zu salzig ist. Allgemein bevorzugen Erdbeerpflanzen eine etwas saure Erde mit einem pH-Wert von ungefähr 5,5 bis 6,5.

Erdbeeren sollten möglichst an vollsonnigen Standorten gepflanzt werden, denn je sonniger sie stehen, desto süßer werden sie. Zudem eignet sich ein etwas windgeschütztes Plätzchen am besten für die Pflanze.

Eine weitere Frage, die man sich in dieser Hinsicht vielleicht stellt, ist daher: Darf man Erdbeeren nach Kartoffeln pflanzen? Die kurze Antwort darauf ist: Nein, sollte man nicht.

Eine weitere Erdbeerpflanze in diesen Boden zu setzen, wäre kontraproduktiv und würde den Boden weiter auslaugen. Stattdessen werden bis zu fünf Jahren andere Pflanzen gepflanzt.

Außerdem kann man beispielsweise Stachelbeeren und Erdbeeren zusammen pflanzen, da vor allem die Walderdbeere unter den Sträuchern gedeiht und vitaminspendend agiert. So ist es möglich, Zwiebeln sowie Knoblauch oder beispielsweise Melisse mit Erdbeeren zusammen zu pflanzen. Kartoffeln und Kohl eignen sich jedoch nicht.

Neben diesen Sorten gibt es noch eine Vielzahl an erhältlichen Jungpflanzen mit saftigen Erträgen.

Für den Balkon eignen sich kleine Monatserdbeeren, wie die Sorten Rügen und Alexandria, sowie die Klettererdbeere, beispielsweise Hummi und Klettertoni. Auch Walderdbeeren können in Töpfen oder Kübeln auf dem Balkon gepflanzt werden oder als Bodendecker in schattigeren Beeten. Eine beliebte Sorte ist dabei die Waldkönigin.

Vielleicht merkst Du gerade bei der Planung: Erdbeere ist nicht gleich Erdbeere. Unter den Erdbeerpflanzen gibt es zahlreiche Arten und Sorten, die sich in Größe, Geschmack, Farbe und Erntezeitpunkt unterscheiden. Aber welche pflanzt man denn nun? Und welche Erdbeersorte ist am ertragreichsten?

Ist der Boden vorbereitet und Erdbeerpflanzen ausgesucht, geht es nun ans Einpflanzen. Zwischen den verschiedenen Reihen solltest Du auf einen Abstand von 60, besser 80 Zentimeter achten. So hat man bei der Ernte ausreichend Platz und zerstört keine Pflanzen.

Grabe ein Pflanzloch, das etwa so tief ist wie die Wurzeln lang sind und setze die Erdbeerpflanzen so ein, dass die Wurzeln gerade, nicht geknickt und vollständig in der Erde sind, und das Herz der Pflanze, die fünf zentralen Blätter im Inneren der Pflanze, aber nicht von Erde bedeckt sind.

Lass beim Erdbeeren pflanzen einen Abstand von ungefähr 30 bis 35 Zentimetern zwischen den einzelnen Pflanzen.