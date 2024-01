Gartenarbeit im Januar? Diese 6 Aufgaben sind jetzt sinnvoll

Im Januar steht die Gartenwelt teilweise still. Eis und Schnee bedecken an vielen Orten die Pflanzen, und Tiere befinden sich im Winterschlaf oder auf ständiger Energie-zehrender Futtersuche.

Diese Liste hilft Dir dabei, die möglichen Gartenaufgaben zum Jahresbeginn zu planen.

Die Checkliste fasst alle sechs Aufgaben, die im Januar im Garten anfallen zusammen. Nicht alle dieser Aufgaben müssen unbedingt erledigt werden, es kommt ganz darauf an, was Du in den vorherigen Monaten schon erledigt hast, wie sich der Winter in Deiner Region zeigt und natürlich auch darauf, was Du Dir für Deinen Garten wünscht.