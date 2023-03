Gemüsebeet anlegen: Mit diesen Tipps kannst Du selbst Gemüse ziehen

Was passt zusammen und was gibt es sonst zu beachten?

Um Pilzerkrankungen und Bodenmüdigkeit vorzubeugen, dürfen einige Pflanzen nicht mehrjährig in der gleichen Erde wachsen und sollten daher zwischen Beeten rotieren. Dieser Fruchtwechsel betrifft nicht einzelne Sorten, sondern Pflanzenfamilien. Diese unterscheidet man hinsichtlich ihres Nährstoffbedarfs in Stark-, Mittel- und Schwachzehrer.

Baut man eine Pflanze an, folgt im nächsten Jahr immer eine weniger zehrende Pflanze.

Ist der Boden nach etwa drei Jahren, nachdem auch die Schwachzehrer geerntet wurden, ausgelaugt, wird die Erde im Herbst mit Kompost und Mist angereichert oder mit Gründüngung - also Pflanzen, die die Erde lockern - bepflanzt.

Die Klassifizierung der Zehrer ist nicht immer eindeutig, entspricht aber ungefähr der folgenden Einteilung:

Starkzehrer : Kartoffeln, Kohl, Kürbis, Gurken, Tomaten, Zucchini

: Kartoffeln, Kohl, Kürbis, Gurken, Tomaten, Zucchini Mittelzehrer : Möhren, Sellerie, Salat, Mangold, Fenchel

: Möhren, Sellerie, Salat, Mangold, Fenchel Schwachzehrer : Zwiebeln, Radieschen, Bohnen, Kresse

: Zwiebeln, Radieschen, Bohnen, Kresse Gründüngung: Lupine, Senf, Buchweizen, Ringelblume, Studentenblume

Idealerweise lässt Du Dich von der Vier-Felder-Wirtschaft inspirieren und legst vier Beete an oder teilst Dein Beet in vier Zonen, in denen Du jährlich die Pflanzen rotieren kannst. In diese pflanzt Du je einen Stark-, Mittel- oder Schwachzehrer als Hauptkultur mit langen Wachstumszeiten und kompatible Begleitgemüsepflanzen mit kürzeren Wachstumszeiten als Vor- und Nachkultur.

Der Vorteil der Kulturfolge innerhalb eines Jahres ist, dass mehrmals jährlich Gemüse geerntet werden kann.